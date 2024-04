UFFICIALE Roma: passato il turno d’ufficio | De Rossi non poteva festeggiare meglio il rinnovo

La squadra giallorossa continua ad ottenere buoni risultati sotto tutti i punti di vista. Il progetto dei Friedkin comincia a pagare.

In tre mesi è cambiato davvero tutto in casa Roma. Il 16 gennaio scorso, infatti, José Mourinho veniva sollevato dal suo incarico come allenatore della squadra giallorossa e la notizia sconvolse il mondo romanista e soprattutto un’intera tifoseria.

I Friedkin, però, sorpresero tutti e chiamarono Daniele De Rossi, ex bandiera e storico Capitano della Roma, ad occupare il posto rimasto vacante in panchina. I tifosi non potevano fischiare un “figlio de Roma e della Roma”, ma un certo scetticismo regnava sovrano. L’ex centrocampista Campione del Mondo, infatti, aveva allenato soltanto la SPAL nel corso della stagione precedente ed era stato esonerato dopo poche partite.

De Rossi, però, ha sorpreso tutti e dopo tre mesi ha rivoluzionato l’ambiente, il modo di giocare ed anche i risultati della squadra. La Roma è passata dal nono al quinto posto in classifica ed al momento sarebbe qualificata alla prossima Champions League, obiettivo a lungo inseguito dai giallorossi, ma fallito regolarmente ormai da più di cinque anni.

L’ex Capitano giallorosso ha ridato entusiasmo ad un ambiente che era depresso ed ha tirato il meglio da ogni calciatore a disposizione, facendo sentire tutti importanti, forti ed al centro del progetto giallorosso. Un lavoro importante che nelle scorse ore è stato premiato dalla proprietà. I Friedkin, infatti, proprio a poche ore dalla gara di ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan, hanno ufficializzato che De Rossi sarà il tecnico della Roma anche nella prossima stagione.

Rinnovo De Rossi, il comunicato ufficiale dei Friedkin

Ufficialità che è arrivata tramite un comunicato stampa firmato Dan e Ryan Friedkin e che recita così: “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma”.

E poi ancora: “La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele”.

Finale di Coppa Italia femminile, Roma-Fiorentina si disputerà a Cesena

Un annuncio importante che vuole dare continuità ad un progetto che comincia a portare i suoi primi frutti. Anche dal punto di vista del calcio femminile, inoltre, la Roma sta ottenendo ottimi risultati e la squadra delle ragazze giallorosse resta tra le più forti, non solo in Italia. Talmente forti che gli appassionati non hanno avuto mai un dubbio sul passaggio del turno, ottenuto “d’ufficio” vista la facilità.

Il 24 maggio, alle 21.30 con diretta su RAI 2, le ragazze della Roma si troveranno di fronte a quelle della Fiorentina per la finale di Coppa Italia. Nelle ultime ore, inoltre, è stato ufficializzato che la gara si terrà al “Dino Manuzzi” di Cesena che torna ad ospitare la finale di un trofeo femminile dopo la Supercoppa Italiana dell’ottobre 2019.