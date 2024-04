Si è rotto il crociato? Lo prendiamo noi per pagarlo meno | Giuntoli ha deciso: affare stile Tiago Djalò

L’infortunio non cambia la decisione di Giuntoli, lo vuole per rinforzare il centrocampo, chiede però uno sconto al suo attuale club

Mentre si è avvicinata la qualificazione alla prossima Champions League e ancora è in corsa la possibile conquista della Coppa Italia, la Juventus sta pensando al suo futuro, a una stagione di rilancio dopo l’estate e il mercato che dovrebbe rinforzare l’attuale organico. Il ritorno in Europa e la partecipazione alla prima edizione del Mondiale per club a giugno 2025 obbligano la dirigenza a intervenire per tornare competitivi.

Cristiano Giuntoli si è trovato le mani legate nel suo primo anno da direttore sportivo dei bianconeri, sia a causa dell’esclusione della squadra dalle coppe europee per la stagione in corso, sia per la scarsa liquidità economica a sua disposizione.

E così Max Allegri si è trovato costretto a fare il possibile con la rosa che necessita di alzare il proprio tasso tecnico soprattutto in mezzo al campo dove sono previste partenze e altrettanti arrivi.

Ma la rivoluzione potrebbe partire proprio dalla panchina con il probabile addio del tecnico livornese e l’approdo di un altro profilo che possa migliorare il livello di gioco proposto dalla squadra, al di là dei risultati.

Il mercato della Juventus in entrata, il mediano pronto per arrivare a Torino

Il favorito in questo momento per succedere ad Allegri è Thiago Motta, che si porterebbe dietro lo scozzese Lewis Ferguson, tra le note più liete di questo sorprendente Bologna, ancora in corsa per una storica qualificazione alla Champions.

La volontà dei bianconeri è quella di ingaggiarlo nonostante la lesione del legamento crociato subito nell’ultimo turno di campionato in cui gli emiliani sono stati fermati sul pari dal Monza tra le mura amiche.

Giuntoli ha deciso, vuole Ferguson nonostante l’infortunio

Per Ferguson un rientro che sarà lento e una stagione già conclusa. Il ds Giuntoli vorrebbe uno sconto date le sue condizioni fisiche, come è successo con il Lille nel caso della trattativa che ha portato alla Continassa Tiago Djalò.

Intanto Motta cercherà di sostituirlo con Fabbian, azzurro che ha caratteristiche simili e che sta facendo molto bene nonostante sia impiegato meno rispetto a Ferguson, titolare fisso prima di questo brutto stop. Bologna che affronterà la Roma in trasferta il prossimo lunedì per uno scontro diretto in chiave quarto posto.