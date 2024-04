Recupero lampo: è disponibile già contro il Milan | De Rossi sorpreso: mai visto niente del genere

Buone notizie in casa Roma, importante recupero in vista del ritorno di Europa League contro il Milan, mister De Rossi tira un sospiro di sollievo

Dopo lo spavento di domenica sera nella gara contro l’Udinese che ha coinvolto il difensore giallorosso Evan N’Dicka, la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, sfida decisiva per continuare a inseguire la terza finale consecutiva in campo internazionale, la prima con Daniele De Rossi in panchina, subentrato a gennaio all’esonerato José Mourinho.

Il rendimento dell’ex bandiera dei capitolini è ben al di sopra delle aspettative e al di là dei risultati è evidente anche il miglioramento delle prestazioni fornite dalla squadra, con alcuni giocatori trasformati e rigenerati, da capitan Pellegrini al portiere Svilar che ha superato nelle gerarchie Rui Patricio.

Settimana molto importante per il club, dato il big match di campionato che vedrà la Roma ospitare allo Stadio Olimpico il Bologna di Thiago Motta il prossimo lunedì alle ore 18.30, con la vittoria che consentirebbe un potenziale sorpasso al quarto posto.

Ma prima testa ai rossoneri per il derby italiano che si prospetta equilibrato come nella gara d’andata a San Siro, con la concentrazione che dovrà essere massima per impedire ai pericolosi attaccanti avversari di fare male.

Azmoun torna ad allenarsi, in campo contro il Milan in Europa League?

Nel frattempo arriva un recupero inaspettato. L’attaccante iraniano Azmoun, che si era infortunato nell’ultima pausa per gli impegni delle Nazionali, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. L’ex Bayer Leverkusen punta ad una convocazione per la gara di Europa League.

Il suo contributo potrebbe essere utile a partita in corso grazie al suo dinamismo e l’esperienza internazionale acquisita nel corso della sua carriera.

Grande attesa per il match di ritorno, previsto un Olimpico infuocato

Grande attesa in tutta la Capitale, l’entusiasmo è al massimo così come l’ottimismo, spesso poco presente nell’animo dei tifosi romanisti, calorosi ed esigenti ma che sostengono al massimo una bandiera come De Rossi, consapevoli dell’attaccamento che ha sempre dimostrato nei confronti di questo club.

Per il calcio italiano un bello spot con due compagini che giocano un calcio propositivo e che si daranno battaglia per novanta minuti provando a togliersi una soddisfazione e a proseguire nella competizione, probabilmente insieme all’Atalanta che parte da un notevole vantaggio dopo il sorprendente e meritato blitz di Liverpool.