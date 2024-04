C’è un nuovo ‘caso Vlahovic’ a Firenze: accettata la corte della Juve | Tifosi imbestialiti al Viola Park

Dopo i tanti casi che hanno visto il passaggio di un calciatore da Firenze a Torino, si profilo un’altra beffa per i tifosi viola.

Ci sono tante rivalità che accendono il calcio italiano da decenni. Esistono quelle cittadine per affermare la supremazia di una squadra rispetto ad un’altra all’interno della stessa città, così come esistono quelle nate tra squadre che in passato si sono scontrate più volte per obiettivi importanti e non sono mai riuscite ad amarsi.

Queste rivalità, quasi sempre, hanno più una matrice che riguarda le tifoserie di queste squadre e non calciatori, allenatori o dirigenti. Tra quelle più sentite in Italia c’è sicuramente la rivalità che coinvolge tifosi della Juventus e quelli della Fiorentina.

La radice di questa rivalità risale addirittura agli inizi degli anni ’80 dello scorso secolo, quando le due squadre si scontrarono per la conquista di uno Scudetto. Il titolo alla fine lo vinse la Juventus, ma i tifosi viola continuano ancora oggi a recriminare per alcune decisioni arbitrali che, a loro dire, favorirono la squadra bianconera. Da lì in poi, quindi, tra le tifoserie delle due squadre in questione non è mai corso buon sangue.

Ci sono stati però altri episodi che hanno aumentato questo odio calcistico soprattutto da parte dei tifosi viola nei confronti di quelli bianconeri. Alla base di questo peggioramento di rapporti c’è il mercato. La vicenda simbolo fu quella che riguardò Roberto Baggio ed il suo passaggio, tanto discusso, dalla Fiorentina alla Juventus durante l’estate del 1990.

Da Baggio a Vlahovic, tutti i tradimenti ai tifosi della Fiorentina

I tifosi viola misero a ferro a fuoco la città per ribellarsi alla cessione del loro idolo, Baggio negò la sua volontà di passare in bianconero, mentre l’allora dirigenza fiorentina scaricò le colpe proprio sul calciatore. Alla fine il Divin Codino si trasferì a Torino, ma quelli furono giorni e settimane molto tese che non fecero che aumentare i dissidi tra le due tifoserie.

Quello, come detto, fu il primo episodio di calciomercato che vide la recriminazione pesante dei tifosi viola per un passaggio diretto di un loro idolo e beniamino ai tanti odiati rivali della Juventus. Negli ultimi anni, però, anche Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic sono diventati prima i calciatori più amati dalla tifoseria della Fiorentina e poi si sono trasferiti, a suon di decine di milioni di euro, alla Juve.

Mercato, ipotesi Kouame per la Juventus

Il tifoso della Fiorentina è sempre rimasto molto ferito da questi trasferimenti e spera di non riviverli più. Durante la prossima estate, però, ci potrebbe essere ancora una volta un passaggio di un calciatore da Firenze a Torino, sfonda bianconera. Si tratta di Christian Kouame che però passerebbe alla Juve da svincolato in quanto in scadenza di contratto il prossimo giugno con la società viola.

L’esterno d’attacca ivoriano, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, ha dichiarato di trovarsi bene a Firenze e con Mister Italiano e di non pensare al contratto in scadenza. Al momento, però, ci sono poche possibilità che la società viola prolunghi l’accordo con Kouame che, quindi, potrebbe accettare la corte della Juventus, club interessato al suo arrivo a parametro zero.