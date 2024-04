Puoi restare anche fino al 2030, con me giochi più | Tudor scarica Immobile: sostituito da un argentino

Tudor scarica Immobile. Tra le file della Lazio non c’è più spazio per l’attaccante torrese. Sarà sostituito da un argentino.

Reduce dall’importantissimo successo interno della settimana scorsa sulla Salernitana di Stefano Colantuono, la Lazio di Igor Tudor si prepara a far visita al tranquillo Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 33esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Luigi Ferraris venerdì alle 18.30, che i biancocelesti proveranno ovviamente a mettere in cassaforte per dare seguito a quanto di buono fatto lo scorso weekend e alimentare le proprie speranze di ottenere quantomeno un piazzamento per la Conference League o l’Europa League.

Due manifestazioni, queste, distanti attulamente due e sei punti, che i capitolini punteranno a raggiungere per salvare una stagione che, visto l’attuale settimo posto in Serie A e le eliminazioni in Champions League e Supercoppa Italiana, è destinata a finire quanto prima nel dimenticatoio.

La vittoria della Coppa Italia potrebbe certamente portare un po’ di buon umore dalle parti di Formello (e la qualificazione diretta in Europa League), ma la sconfitta per 2-0 rimediata a Torino contro la Juventus nella gara d’andata delle semifinali, lascia poco spazio, almeno per ora, a qualsiasi tipo di pensiero positivo.

Lazio, Immobile si è spento: solo dieci gol in 38 presenze stagionali

Sbarcato all’ombra biancoceleste del Colosseo nel lontano 2016, Ciro Immobile ha impiegato poco tempo per meritarsi la stima e l’amore dei tifosi della Lazio. Una squadra, quella capitolina, con la quale il classe ’90 è salito in breve tempo agli onori della cronaca per la straordinaria vena realizzativa che lo ha portato a segnare, dal 2016 ad oggi, la bellezza di 206 gol in 335 partite disputate complessivamente con la maglia degli Aquilotti addosso.

Un bottino formidabile, questo, per l’ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Torino e Borussia Dortmund, il quale sembra però aver completamente smarrito la retta via anche a causa di un’età non più giovanissima che ha sicuramente influito, e non poco, sul suo rendimento, fatto attualmente di appena dieci gol segnati in 38 partite giocate complessivamente.

Lazio, idea Retegui per sostituire Immobile

Sebbene legato alla Lazio da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Ciro Immobile potrebbe clamorosamente dire addio al club biancoceleste al termine della stagione per andare a cercare nuova fortuna in un’altra squadra.

Un rapporto durato otto anni, quello tra l’attaccante torrese e la società capitolina, che potrebbe interrompersi con due anni d’anticipo vista la volontà del presidente Lotito di ringiovanire la sua squadra. Un ringiovanimento che, stando anche la volontà del neo tecnico, Igor Tudor, potrebbe partire proprio dal reparto avanzato per il quale, secondo quanto riportato da Repubblica, piace Mateo Retegui del Genoa, valutato attualmente non meno di 25 milioni di euro dal club rossoblù.