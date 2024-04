Friedkin chiamano il Chelsea, ma non per Lukaku | Nuovo (ex) esubero a Roma: a Londra ha litigato con tutti

La Roma potrebbe rinforzarsi di nuovo con un giocatore del Chelsea, dopo l‘affare Lukaku della scorsa estate, ecco chi è il prossimo obiettivo di mercato dei giallorossi

Il contributo offensivo di Romelu Lukaku in questa stagione da giocatore della Roma è stato decisamente importante. Il bomber belga, acclamato dal popolo giallorosso sin dal momento del suo arrivo nella Capitale lo scorso agosto, ha ripagato la fiducia dell’ambiente segnando un numero cospicuo di reti e trovando un ottimo feeling con il compagno di reparto, il fantasista argentino Paulo Dybala.

Una coppia di centravanti di livello internazionale quella che si trova ad allenare Daniele De Rossi che sta provando a trarre fuori il meglio da ogni singolo componente della rosa in questo rush finale di campionato, con la speranza di acciuffare il pass per la prossima Champions.

Seconda parentesi italiana molto favorevole quindi per Lukaku che ha rifiutato il ritorno all’Inter dopo gli strascichi non risolti con Simone Inzaghi la scorsa primavera, con il tecnico che lo ha relegato spesso al ruolo di comprimario con Dzeko.

Sicuro della stima di mister Mourinho, Romelu ha accettato la sfida della Roma e adesso è in corsa per essere convocato dal suo Belgio per gli Europei che si disputeranno a giugno in Germania.

La Roma e il nuovo affare con il Chelsea, ecco chi può arrivare a Trigoria

Dopo l’ottimo affare che ha visto protagonisti la Roma e il Chelsea, i Friedkin potrebbero tornare a bussare alla porta dei Blues, stavolta per Madueke, artefice di un episodio increscioso nel Monday Night dell’ultimo turno di Premier League.

A Stamford Bridge il Chelsea ha liquidato in scioltezza la pratica Everton con un roboante 6 a 0. Dopo il quarto goal viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa e qua Madueke si è messo a litigare con i compagni di squadra Jackson e Palmer, con quest’ultimo che alla fine ha calciato e realizzato il penalty.

Il commento di mister Pochettino che non ci sta e chiede scusa

Un fatto che ha fatto salire i nervi a mister Pochettino che ha commentato così l’accaduto: “Quello che è successo è una vergogna. Tutti i giocatori, compreso lo staff, sanno che il rigorista della squadra è Palmer. Sono davvero deluso da questa situazione“.

Rincara la dose con quanto segue: “Voglio scusarmi con il popolo del calcio perché quanto accaduto non è accettabile. È ovvio che i giocatori offensivi vogliano dimostrare di avere fame di gol, ma per questo tipo di situazione dovrò prendere decisioni“.