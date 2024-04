Giroud trova direttamente il suo erede: non c’è bisogno di mandare lo scout | Garantisce lui per il collega

Con la ormai certa partenza del francese in estate, il Milan dovrà pensare al suo sostituto che possa garantire tante reti.

La stagione del Milan è entrata ufficialmente nella sua curva più impervia, quella che potrà scrivere molto del destino futuro dei rossoneri e che darà un voto definitivo a questo 2023/2024. La sfida di giovedì sera all’Olimpico contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, vale tantissimo ed è davvero fondamentale in casa milanista.

Lunedì sera, poi, in programma c’è il derby di Milano che potrà consegnare, con una vittoria nerazzurra, il ventesimo Scudetto e la seconda stella all’Inter. Una vittoria interista significherebbe sesto derby consecutivo perso per il Milan, ma soprattutto i festeggiamenti dei cugini in casa milanista ed in faccia a tifosi e calciatori rossoneri.

Un’onta che il Milan deve cercare di evitare a tutti i costi e che, insieme al cammino in Europa League, potrebbe risultare decisiva per il futuro di Pioli. Le possibilità che il tecnico parmense resti sulla panchina dei rossoneri, in realtà, potrebbero anche non dipendere da queste due partite ed al momento le quotazioni dell’ex allenatore della Lazio sembrano molto in ribasso.

Dopo aver deciso chi sarà l’allenatore in vista della prossima stagione, in casa Milan sarà tempo di programmare il futuro e di costruire la squadra per l’anno prossimo. Giorgio Furlani, amministratore delegato milanista, ospite di Pierluigi Pardo alla trasmissione Supertele, in onda lunedì sera su Dazn, ha ammesso che il mercato rossonero si concentrerà su alcuni ritocchi da apportare ad una rosa già competitiva, aggiungendo poi che il Diavolo non ha l’esigenza di vendere i suoi campioni.

Mercato, il Milan cerca la punta per sostituire Giroud

Allo stato attuale delle cose, quindi, e senza cessioni impreviste e importanti che potranno arrivare nella prossima sessione estiva di calciomercato, i dirigenti rossoneri si dovranno concentrare soprattutto sull’arrivo di un difensore centrale, di un centrocampista e di un attaccante che possano migliorare e rendere più competitiva la squadra.

Soprattutto dalla scelta del nuovo attaccante dipenderà molto dell’indirizzo di mercato rossonero. Quel che è ormai certo è che Olivier Giroud, dopo tre indimenticabili stagioni, lascerà il Milan alla scadenza naturale del suo contratto. Il bomber francese si accaserà ai Los Angeles FC, squadra di MLS con cui ha già un accordo di massima.

Jovic, un gol alla doppia cifra. Conferma più vicina

I rossoneri, quindi, dovranno cercare e trovare un nuovo numero nove che possa sostituire al meglio il francese, mentre nel ruolo di prima alternativa in attacco dovrebbe essere confermato Luka Jovic. L’attaccante serbo, arrivato l’estate scorsa durante l’ultimo giorno di mercato, con la formula del prestito secco, dopo le esperienze al Real Madrid ed alla Fiorentina, sta disputando un’ottima seconda parte di stagione.

Con il gol realizzato in casa del Sassuolo, domenica scorsa, Jovic ha raggiunto nove reti in stagione ed è a soltanto una marcatura dalla doppia cifra. Se dovesse arrivare anche soltanto un gol del serbo, da qui a fine stagione, il Milan riuscirebbe a portare cinque calciatori della rosa in doppia cifra stagionale (risultato raggiunto già da Giroud, Pulisic, Leao e Loftus-Cheek). Risultato che, in casa rossonera, non viene raggiunto dalla stagione 1982/1983, quando il club militava in Serie B, e addirittura dal 1957/1958 nella massima serie.