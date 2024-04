“Sono malato, mi restano pochi mesi” | De Rossi sorprende tutti: l’annuncio manda nello sconforto i tifosi

L’annuncio della malattia ha sorpreso tutti, De Rossi addolorato in conferenza stampa, le parole di dolore e di vicinanza del mister giallorosso

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League sta accendendo l’entusiasmo in tutta la Capitale. Anche a causa del caro biglietti è atteso il record di incassi dell’era Friedkin, con l’Olimpico sold out e oltre quattro milioni di ricavi per la partita contro il Milan di Stefano Pioli che potrebbe sancire il passaggio del turno e la possibile nuova semifinale di fronte al Bayer Leverkusen come è successo lo scorso anno.

Non sarà del match Bryan Cristante, squalificato, e al suo posto dovrebbe giocare Edoardo Bove. Confermato il tridente per non farsi schiacciare dai rossoneri che pareggerebbero i conti con una sola rete.

Tutti incollati alla televisione per questo derby italiano che sarà trasmesso in diretta per l’occasione su Rai1. Tra i telespettatori anche Edoardo, tifoso della Roma, intervenuto a Te la do io Tokyo, programma radiofonico di Tele Radio Stereo.

Le sue parole hanno colpito nel profondo, in quanto malato terminale e desideroso di togliersi l’ultima soddisfazione, quella di vedere la sua squadra del cuore alzare il trofeo il prossimo 22 giugno a Dublino.

Il desiderio di Edoardo, vedere la sua Roma vincere l’Europa League

Questo il suo desiderio: “Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date e una è il 22 maggio. Nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto, ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino. Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima è la coppa».

I tifosi si sono attivati per mettersi in contatto con Trigoria e permettere a Edo di incontrare la squadra, come lo stesso De Rossi, che si è detto aperto a questa possibilità nella conferenza stampa pre Milan.

De Rossi colpito dalle parole del tifoso, vorrebbe incontrarlo

Il mister dei giallorossi ha dichiarato: “La società sta cercando un modo di rintracciare questo ragazzo per cercare di fare quello che gli possa far piacere ma non riusciamo a rintracciarlo”.

Le sue parole hanno fatto breccia nel cuore di tutti: “Ha coinvolto non solo noi, ma anche i miei ex colleghi. Noi più di cercarlo non possiamo fare. Rispettiamo la voglia di rimanere dietro le quinte, ma se avesse voglia, siamo qui e lo stiamo cercando”.