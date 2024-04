Vuoi la 2? È tutta tua | Giuntoli, affare chiuso in tempi record: estorta la maglia a De Sciglio

La Juventus ha un nuovo difensore. Indosserà la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione. Giuntoli gli dà la 2 di De Sciglio.

Fermata sullo 0-0 dal Torino di Ivan Juric nel derby della Mole disputato lo scorso fine settimana, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a volare in Sardegna per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri in occasione dell’anticipo serale di venerdì 19, valevole per la 33esima giornata di campionato.

Una gara, quella in programma all’Unipol Domus alle 20.45, la cui posta in palio vale moltissimo tanto per i padroni di casa, desiderosi di allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione (distante attualmente quattro punti), quanto per gli ospiti, chiamati al successo per tenersi a distanza di sicurezza dalla Roma, al momento quinta in classifica otto punti di ritardo sui bianconeri (i giallorossi dovranno concludere la sfida con l’Udinese interrotta domenica scorsa al 38′ del secondo tempo).

Ottenere i tre punti in terra sarda sarà di vitale importanza per i piemontesi che, abbandonato ormai da mesi il sogno di portare a casa il 37esimo scudetto della loro storia, dovranno fare necessariamente di tutto per blindare il proprio posizionamento Champions.

Un posizionamento Champions che, sfumato lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica, rappresenta per la Vecchia Signora, insieme alla vittoria della 15esima Coppa Italia, l’obiettivo stagionale principale da conquistare a tutti i costi.

Giuntoli prepara la lista dei partenti: c’è anche De Sciglio

Pronto a rivoluzionare la Juventus in vista della prossima annata, il direttore sportivo die bianconeri, Cristiano Giuntoli, avrebbe già iniziato a stilare la lista contenente i nomi dei giocatori destinati a lasciare la sponda bianconera del Po al termine della stagione.

Una lista, ancora in fase di elaborazione, al cui interno non dovrebbero mancare i nominativi di Alex Sandro e De Sciglio i quali, dichiaratamente fuori dai piani della società, avrebbero già ricevuto comunicazione dal club di iniziare a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione per l’annata 2024-2025.

Juventus, spunta l’ipotesi Gimenez per la difesa: l’uruguaiano dell’Atletico Madrid potrebbe prendere la 2 di De Sciglio

Eliminato col suo Atletico Madrid ai quarti di finale di Champions League per mano del Borussia Dortmund di Edin Terzic, José Maria Gimenez potrebbe lasciare la capitale spagnola al termine della stagione per sbarcare in Serie A in vista della prossima.

Stando infatti a quanto riportato dagli spagnoli di elgoldigital.com, il difensore uruguaiano, che ai colchoneros è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, potrebbe abbandonare Simeone la prossima estate per cercare nuove sfide altrove. Su di lui avrebbe messo gli occhi Cristiano Giuntoli che, consapevole della complicatezza dell’affare, sembrerebbe disposto comunque a fare un tentativo per portarlo all’ombra bianconera della Mole. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.