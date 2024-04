De Laurentiis perde la pazienza: l’addio lo dà Calzona | Paga lui per tutta la squadra

Continua la stagione difficile e tragicomica del Napoli che dovrà operare pesantemente sul mercato in vista del prossimo anno.

Il pareggio casalingo contro il Frosinone, arrivato rischiando anche la sconfitta nei minuti finali di partita, è l’ennesimo punto molto basso della stagione del Napoli. Forse in pochi si aspettavano che i partenopei potessero confermarsi in vetta al nostro campionato, ma di sicuro nessuno si aspettava che l’annata degli azzurri potesse essere così negativa, a tratti disastrosa.

Fuori prematuramente dalla Coppa Italia, eliminato agli ottavi di finale di Champions League, sconfitto in finale di Supercoppa Italiana, addirittura lontano fin da subito dalla possibilità di riconferma in Campionato. Il Napoli si trova attualmente al settimo posto in classifica e rischia seriamente di non qualificarsi ad alcuna coppa Europea in vista della prossima stagione.

Tutto questo a meno di un anno dalla conquista del terzo Scudetto della storia e dall’esplosione di gioia che ha inondato la città di Napoli di entusiasmo e felicità. La colpa di questo tragicomico andamento, secondo quasi tutti, è del Presidente De Laurentiis, accusato di aver rotto un giocattolo quasi perfetto, non trovando sostituti all’altezza per due figure apicali come Spalletti e Giuntoli.

Ora, dopo i tre cambi in panchina di questa stagione, ADL non ha più margine di errore e dovrà dare alla squadra un allenatore ed un direttore sportivo che siano capaci di riportare in alto il Napoli. Per la scelta del nuovo tecnico si continua a sognare Conte, si monitora la situazione legata a Pioli ed è stato già bloccato Vincenzo Italiano. Il nuovo ds, invece, dovrebbe essere Manna della Juve.

Mercato, il Napoli investirà la cifra che arriverà per Osimhen

Dopo la scelta di queste due figure importantissime sarà il tempo di pensare il mercato e a come rinforzare la rosa. Il Napoli avrà bisogno di investimenti importanti in tutti i reparti, ma potrà contare, quasi sicuramente, sui quasi 140 milioni di euro che arriveranno dalla cessione di Osimhen (il Paris Saint Germain sembra pronto a pagare la clausola rescissoria).

Servirà quindi un grande attaccante per sostituire il nigeriano, ma anche negli altri due reparti ci sarà bisogno di arrivi importanti. Molto dipenderà ovviamente dal nuovo allenatore e dalle sue idee tattiche ed indicazioni tecniche.

Napoli, niente riscatto per Dendoncker

Di sicuro non ci sarà più sulla panchina azzurra Francesco Calzona che ha accettato il ruolo da traghettatore. Insieme al ct. della Slovacchia, in estate, sarà tempo di saluti anche per Leander Dendoncker. Il centrocampista belga, arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio, è stato utilizzato soltanto tre volte per un totale di appena 21 minuti complessivi.

Il suo riscatto è fissato a nove milioni di euro, ma il Napoli ha già comunicato all’Aston Villa, proprietaria del suo cartellino, la sua intenzione di non voler procedere con l’acquisizione del calciatore. Il belga ha un contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2026 ed in estate tornerà lì, ma potrebbe finire all’Everton, club interessato al suo acquisto.