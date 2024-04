“Non giocherò più una partita ufficiale” | Sinner lo ha annunciato poco fa: spezzato il cuore dei tifosi

Il tennista italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo passato e quelle che sono le prospettive sul suo futuro.

Le polemiche ancora non si placano, ma sono tutte di media, giornali e tifosi e non di certo del diretto interessato. Jannik Sinner, il tennista più in forma del momento e di questo 2024, resta numero due al Mondo nel ranking Atp, ma ai Masters 1.000 di Montecarlo ha conosciuto il dispiacere della seconda sconfitta stagionale.

Una sconfitta arrivata in semifinale contro il greco Tsitsipas che poi ha vinto il torneo, ma arrivata soprattutto a causa della decisione sbagliata dell’arbitro di linea che non ha fischiato un doppio fallo al tennista greco e gli ha aperto la strada della rimonta contro il tennista italiano.

A differenza di tanti media e opinionisti italiani, però, Sinner ha preso questa ingiustizia con filosofia e non ha recriminato contro la decisione. Una lezione si sportività e di stile che dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse il bisogno, i motivi per cui l’altoatesino è un grande campione.

Nel frattempo, però, a preoccupare più di tutto sono le condizioni fisiche di Jannik che contro Tsitsipas, nel terzo e decisivo set, ha accusato dei problemi, ha avuto bisogno dell’intervento di fisioterapista e medico e poi ha visto il suo finale di partita condizionato dai crampi.

Sinner, stop a Barcellona per essere in forma a Roma e Parigi

Questi sono stati altri motivi per giustificare la seconda sconfitta stagionale del numero due al Mondo, ma soprattutto hanno fatto tirare il freno all’asso italiano che ha deciso fosse arrivato il momento di fermarsi e di prendersi una piccola pausa.

Jannik, infatti, ha deciso di non partecipare al torneo che si sta svolgendo durante questa settimana a Barcellona, per poi rientrare a quello successivo di Madrid. Il suo obiettivo è quello di essere al massimo della forma e delle sue possibilità in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros a Parigi.

Sinner, le parole su Federer: mai più una partita ufficiale vs lui

In una delle recenti conferenze stampa nel Principato di Monaco, durante i torneo di Montecarlo, Sinner ha risposto a delle domande e curiosità importanti. Ha detto per esempio che prima di cominciare a giocare non seguiva il tennis e che la sua prima partita vista dal vivo è stata al Challenger di Ortisei, in un match in cui giocava Seppi.

Sinner, inoltre, ha anche confessato un rimpianto, su cui si era anche già espresso in passato. Si tratta di non aver mai affrontato in carriera Roger Federer. Queste le sue parole: “Mi mancano alcuni giocatori che si sono ritirati come ad esempio Tsonga ma anche altri. E mi manca anche Roger Federer col quale purtroppo non ho mai giocato in un incontro ufficiale”.