Da voi non ci torno, sto bene dove sto | Ibra, la trattativa è definitivamente saltata: non vuole neanche in prestito

Milan, la trattativa è definitivamente saltata. Il giocatore ha detto no al trasferimento proposto da Ibrahimovic. Sta bene dove sta.

Messo in archivio il rocambolesco pareggio per 3-3 rimediato domenica pomeriggio sul campo del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Davide Ballardini, il Milan di Stefano Pioli continua ad allenarsi a Milanello in vista dell’importantissimo match esterno di giovedì sera contro la Roma di Daniele De Rossi.

Una gara, quella in programma allo Stadio Olimpico valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, alla quale i rossoneri arrivano dopo aver perso per 0-1 quella d’andata giocata San Siro giovedì scorso. Una disfatta, causata da un gol di Mancini al 17′ del primo tempo, a cui il Diavolo proverà a porre rimedio per non abbandonare anzitempo anche la seconda competizione europea per importanza.

Dopo aver abbandonato la Champions League lo scorso dicembre e la Coppa Italia nel mese di gennaio, ai meneghini, lontanissimi dal primo posto dell’Inter in campionato, non resta infatti che provare a portare a casa quella che una volta era nota col nome di Coppa Uefa.

Un trofeo, questo, sul quale il Diavolo, com’è noto, non è mai riuscito a mettere le mani nel corso dei suoi quasi 125 anni di storia. Centoventicinque anni in cui il Milan ha vinto di tutto e di più, non sfiorando però neanche in un’occasione la vittoria della seconda manifestazione continentale fondata dalla Uefa nel 1971.

Milan, serve una super prova per superare la Roma e accedere alle semifinali di Europa League

Uscito sconfitto contro la Roma, col punteggio di 0-1, lo scorso 11 aprile, il Milan di Stefano Pioli si prepara a volare nella capitale per affrontare la Lupa di Daniele De Rossi in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico, i cui favori del pronostico sorridono leggermente ai padroni di casa i quali, forti del vantaggio garantito dal gol segnato da Gianluca Mancini al Meazza la settimana scorsa, proveranno a estromettere dalla competizione il Diavolo che, dal canto suo, sarà chiamato a una super prova per prevalere sui capitolini e accedere alla semifinali di Europa League.

Ma secondo voi cosa è successo a questo ragazzo? Da difensore inadatto, a difensore completissimo e sempre presente. Crescita assurda. pic.twitter.com/rfiGQzQ9SI — Psycho (@PsychoRebic) April 15, 2024

Milan, Gabbia non si tocca: il difensore resterà in rossonero anche l’anno prossimo

Rientrato al Milan a inizio gennaio, dopo l’iniziale prestito estivo agli spagnoli del Villarreal, Matteo Gabbia, complici anche i tanti infortuni che hanno tormentato il reparto difensivo di Stefano Pioli, ha saputo sfruttare appieno l’occasione concessagli dal fato, meritandosi a suon di ottime prestazioni il posto da titolare nell’undici del tecnico parmigiano.

Un posto da titolare, occupato ormai quasi in pianta stabile, che, salvo ripensamenti estivi, dovrebbe restare di sua proprietà anche la prossima stagione quando, attraverso operazioni mirate in entrata, il Milan proverà a lottare per la conquista dello scudetto, neanche sfiorato nelle annate 2022-2023 e 2023-2024.