Chi ha elaborato questi dati era ubriaco? | Marotta si scaglia contro Transfermarkt: valori gonfiati senza controllo

I dati elaborati da Transfermarkt fanno infuriare l’Ad dell’Inter, Beppe Marotta. I valori sono stati gonfiati a dismisura.

Fermata sorprendentemente sul 2-2 dal Cagliari di Claudio Ranieri nel posticipo domenicale della 32esima giornata di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare al meglio il sentitissimo derby di lunedì 22 contro il Milan di Stefano Pioli.

Una sfida, quella in programma a San Siro alle 20.45, che i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a vincere per portare a casa il 20esimo scudetto della loro storia. In caso di affermazione sulla formazione rossonera, il Biscione metterebbe infatti matamaticamente in cassaforte, con cinque giornate d’anticipo, il tanto desiderato tricolore che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto.

Una seconda stella che, sfiorata recentemente solo nella stagione 2021-2022, si appresta a campeggiare meritatamente, a partire dalla prossima annata, sulle divise del club di Steven Zhang il quale, esattamente come tutti i tifosi interisti, non vede l’ora di festeggiare il titolo di campione d’Italia a distanza di tre anni da quello conquistato nel 2020-2021.

Una soddisfazione enorme per giocatori e società, la vittoria dello scudetto, che va ad aggiungersi a quella data dalla Supercoppa Italiana, messa in bacheca lo scorso gennaio grazie alle vittorie contro Lazio in semifinale e Napoli in finale.

Inter, rivelazione Thuram: da scommessa a intoccabile di Inzaghi

Legatosi all’Inter a parametro zero lo scorso luglio, dopo la fine della sua avventura al Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram è sicuramente una delle più belle sorprese della formazione di Simone Inzaghi che si appresta a conquistare il 20esimo scudetto della storia nerazzurra.

Un giocatore tanto forte quanto duttile, il francese, che, capace di entrare fin da subito nel cuore dei tifosi interisti, non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra meneghina con la quale, tra le altre cose, ha fin qui messo a referto 13 gol (undici in Serie A, uno in Champions League, uno in Supercoppa Italiana) in 41 partite disputate complessivamente.

Il primo capocannoniere in Premier con 20 gol, 38 G/A stagionali tra tutte le competizioni ed è 2002 Il secondo ha 11 gol in Serie Ass ed è del 97 Rido tanto. pic.twitter.com/BSUnniPQ0C — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) April 16, 2024

Transfermarkt, i dati sono (forse) errati: Thuram vale di più del capocannoniere della Premier League

Può Marcus Thuram, con appena undici gol segnati in Serie A, valere di più di Cole Palmer, che con la maglia del Chelsea è capocannoniere (insieme ad Haaland) in Premier League con 20 gol? Se qualcuno se lo stesse chiedendo, la risposta è stranamente sì.

Secondo Transfermarkt, infatti, il cartellino dell’attaccante nerazzurro varebbe, almeno per ora, intorno ai 60 milioni di euro, vale a dire ben cinque milioni in più del gioiello dei Blues il cui valore, sempre secondo il noto sito tedesco, si attesterebbe, invece, intorno ai 55 milioni di euro. Uno scenario davvero controverso, questo, che ha fatto storcere il naso a molti appasionati i quali, mediante alcuni post pubblicati recentemente su X, hanno sottolineato come i dati riportati dal noto portale teutonico siano completamente inesatti. Thuram non può valere più di Palmer: è impossibile. Ma è davvero così? Ai posteri l’ardua sentenza.