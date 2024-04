“Una squadra decimata dall’incidente aereo” | Napoli, scoppia la polemica: la statistica di cattivo gusto

Sempre più depresso il popolo napoletano dopo l’ennesimo passo falso in campionato del Napoli, si avvicina il record negativo, la polemica sulla statistica che inchioda la squadra

Domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona i tifosi del Napoli hanno assistito all’ennesima figuraccia della loro squadra in questa stagione così tribolata. Solo un punto raccolto contro l’abbordabile Frosinone che si conferma vera e propria bestia nera dei campani, dopo averli eliminati nei quarti di finale di Coppa Italia nel punto più basso degli ultimi anni della storia del club.

Gli avversari, in crisi e in piena lotta per evitare la retrocessione, sono riusciti a pareggiare grazie alla doppietta di Cheddira, mettendo in risalto tutte le fragilità del reparto arretrato partenopeo, preso di sorpresa dal bomber ciociaro.

Settimo posto in classifica, in concomitanza con la Lazio, altra grande delusa di questo campionato, con le due compagini che si contenderanno l’ultima posizione valida per l’Europa, nella fattispecie per la Conference League, una magra consolazione ma funzionale al mercato estivo.

E se il futuro vedrà tanti cambiamenti nei volti dell’organico rispetto a quello attuale, immaginare che gran parte della stessa rosa aveva trionfato lo scorso anno, conquistando uno Scudetto che mancava in città da 33 anni, appare impensabile.

La crisi del Napoli in una statistica che non lascia alibi

Una statistica messa in evidenza da un utente di X fa notare che il Napoli ha ottenuto gli stessi punti del Torino post tragedia di Superga, a testimonianza della crisi che ha colpito il club pochi mesi dopo aver raggiunto il proprio apice.

Un record negativo che mette in evidenza il cambio di rotta immediato che è capitato a Castel Volturno già dal ritiro estivo, con l’addio di Luciano Spalletti e l’approdo di Rudi Garcia, il primo dei tre allenatori che hanno provato a riportare equilibrio ed entusiasmo a uno spogliatoio spento.

Abbiamo fatto gli stessi punti di una squadra che ha perso tutti i giocatori in un incidente aereo, non mi sono mai vergognato così tanto di tifare Napoli. pic.twitter.com/5YF7e3Sy1U — I Gigi 78 I (@Vicidominus) April 15, 2024

Il Napoli che verrà, per ripartire è necessaria un’idea precisa

Ma se il presente è una copia sbiadita del glorioso passato di un anno fa, per il bene del Napoli è bene che Aurelio De Laurentiis abbia le idee chiare su come intende progettare una ripartenza.

Il mercato di riparazione di gennaio è sembrato parecchio confusionario anche se alcuni innesti hanno mostrato numeri interessanti, da Traorè a Ngonge, ma serve di più.