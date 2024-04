Marotta, da luglio c’è un nuovo Maicon | Ma con la testa europea: niente festini, solo lavoro duro

L’Inter ha individuato sul mercato il possibile erede di Maicon, da luglio può firmare per i nerazzurri, colpisce la sua dedizione al calcio

L’Inter ha avuto una lunga tradizione di sudamericani che hanno segnato pagine indelebili della storia del club. Tra questi alcuni che hanno fatto parte della rosa che ha conquistato il Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina, da bomber Diego Milito a Cambiasso in mezzo al campo, dal portiere Julio Cesar al terzino Maicon, autore di incredibili galoppate sulla fascia e alcune reti memorabili.

Il brasiliano ha vestito per alcuni anni la maglia nerazzurra, con prestazioni di grande livello. Si è fatto però riconoscere anche per alcuni comportamenti fuori dal campo poco professionali, fatto ricorrente di altri campioni del suo Paese, da Ronaldo ad Adriano.

Ad esempio il giocatore era solito andare volontariamente in diffida per la penultima partita prima della sosta natalizia in modo da potere andare prima in vacanza in Brasile.

Se l’Inter sente la mancanza di un uomo di fascia con tali caratteristiche tecniche e fisiche, per Beppe Marotta la buona condotta è imprescindibile, data la volontà di trasmettere valori positivi.

Il nuovo nome per la fascia dell’Inter, arriva dalla Premier

Nerazzurri che hanno messo nel mirino per la prossima estate Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese di proprietà del Manchester United, in scadenza nel 2025. Per l’Inter è il momento giusto per l’affondo decisivo.

Il suo approdo dipenderà dalla partenza di Denzel Dumfries che non ha ancora rinnovato, con le big della Premier League che potrebbero essere interessate su di lui. In questa stagione ha disputato 22 partite tra tutte le competizioni, condite da tre assist. Il terzino è in cerca di maggiore spazio, anche in ottica Nazionale, e sarebbe favorevole a un trasferimento in Italia. Per i Red Devils un operazione fallimentare dato l’investimento di ben 55 milioni fatto per strapparlo al Crystal Palace.

Le altre mosse di mercato dell’Inter, già molto attivo

Per quella zona del campo un altro nome papabile resta quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid che potrebbe svincolarsi e rappresenterebbe una ghiotta occasione di mercato per il direttore sportivo dell’Inter che si è già assicurato le prestazioni di due parametri zero da luglio.

Pronti per approdare alla Pinetina, infatti, sia Zielinski a centrocampo che Taremi in attacco, nelle vesti di vice Lautaro.