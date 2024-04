De Rossi, ancora paura: un altro malore in campo dopo Ndicka | Trasportato d’urgenza in ospedale

Ancora momenti di panico per De Rossi, dopo N’Dicka un altro malore in campo, è ricoverato d’urgenza in ospedale, ecco cosa è successo

Una domenica complicata per la Roma, con il fiato sospeso per le condizioni di Evan N’Dicka, che ha accusato un malore al minuto 71 della partita disputata dai giallorossi sul campo dell’Udinese, e sospesa dall’arbitro Pairetto e e che sarà ripresa sul risultato momentaneo di pareggio. Il giocatore ha fatto sapere a tutti di stare bene dall’ospedale e potrà tornare presto in campo.

Nel frattempo De Rossi sta preparando il ritorno dei quarti di finale di Europa League dove all’Olimpico si presenterà un Milan desideroso di rimontare e vendicare la sconfitta di San Siro dello scorso giovedì.

Previsto un pubblico delle grandi occasioni per riuscire a spingere la squadra a un ennesimo risultato importante in campo internazionale, in un derby italiano che si preannuncia anche per i prossimi 90 minuti sul filo dell’equilibrio.

In Serie A la Roma può avvicinarsi al Bologna, fermato sul pari in casa dal Monza, e al quarto posto, se riuscirà a vincere negli ultimi venti minuti il match interrotto a Udine nel weekend appena trascorso.

Un altro malore in casa Roma, ricoverato d’urgenza in ospedale

Non solo N’Dicka ma anche per un ex Roma come Matias Vina ci sono stati attimi di panico. Il laterale mancino di nazionalità uruguaiana che gioca al Flamengo, in Brasile, è stato ricoverato in ospedale per una commozione celebrale durante l’ultima partita di campionato.

Il club ha informato sulle condizioni del proprio tesserato rassicurando tutti: “Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato nessun tipo di danno cerebrale. Continua ad essere monitorato dal Dipartimento Medico, tornerà con la delegazione del club a Rio de Janeiro“.

Dopo la paura adesso si torna a pensare al campo, i prossimi impegni

Una coincidenza davvero particolare e che in entrambi i casi si è risolta con esito positivo. Dopo i momenti di doverosa apprensione, adesso si torna a pensare al campo, a concludere nel migliore dei modi la stagione, provando a raggiungere gli obiettivi prefissati.

De Rossi sa di giocarsi la riconferma e il rendimento ottimale dei suoi primi tre mesi in giallorosso fanno sperare verso un prolungamento del contratto, attualmente sino a giugno, firmato quando è subentrato all’esonerato José Mourinho, con la squadra che era scivolata al nono posto in classifica.