Motta, ma quale Juve? UFFICIALE: ha firmato il contratto con l’Inter | Sarà nerazzurro fino al 2028

Motta firma con l’Inter, il contratto è fino al 2028, superata la concorrenza della Juventus, Marotta gongola e si gode il suo capolavoro di mercato

Thiago Motta è ancora al quarto posto in classifica con il suo Bologna. Due pareggi a reti inviolate consecutive rappresentano due passi falsi preoccupanti, dati gli avversari affrontati, il Frosinone e il Monza, ma la storica qualificazione alla prossima Champions League è tutta nelle mani del club emiliano, vicina a un’impresa esaltata anche dai quotidiani stranieri, stupiti del rendimento della squadra.

Un organico ricco di talento e ben messo in campo dal tecnico azzurro, che si appresta a un salto di carriera al termine di questa stagione e il suo possibile approdo in un top club della Serie A o estero, con un valzer delle panchine che potrebbe vederlo protagonista.

Lui resta umile e concentrato sul completare il lavoro iniziato lo scorso anno con il suo Bologna, diventato una macchina perfetta nel nostro campionato, capace di alcune prestazioni di altissimo livello, osannate da tutti i critici sportivi.

Le ipotesi sul suo futuro però sono le più disparate, con la Juventus al momento favorita per ingaggiarlo come allenatore per il ritorno in Europa e per iniziare un nuovo ciclo, dato il probabile addio di Max Allegri.

Motta firma con l’Inter un contratto fino al 2028

Matteo Motta, invece, proverà a seguire le orme del suo omonimo indossando la maglia dell’Inter. Il terzino sinistro, classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Per il numero 13 della Primavera nerazzurra un accordo fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il giocatore è tra i migliori della rosa allenata da Cristian Chivu in questa stagione, con cinque partite di fila in cui è stato schierato da titolare.

L’Inter e il suo settore giovanile di alto livello, l’Under 21 italiana parla nerazzurro

Sono tanti i talenti del vivaio nerazzurro che si stanno facendo notare in prestito, sia in Serie A che in B, con lo zoccolo duro dell’attuale Under 21 italiana che è formato da giocatori cresciuti ad Appiano Gentile, da Casadei a Zanotti.

Motta potrebbe seguire l’esempio dei suoi colleghi, mettendosi in luce in un altro club per poi tornare a giocarsi le sue carte di nuovo alla base, con la speranza di diventare un giocatore di alto livello con la sua attuale squadra.