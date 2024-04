Dalla panchina del Real Madrid a quella del Milan: trovato il nuovo allenatore | Pioli abdica in favore del Maestro

La dirigenza rossonera sembra aver deciso il destino dell’attuale tecnico e scelto già il suo sostituto in vista della prossima stagione.

Il destino degli allenatori è spesso beffardo e a volte può davvero essere deciso da una fatalità o da qualche risultato non all’altezza. Soprattutto se si allenano le grandi squadre, quelle con tanti tifosi in giro per il Mondo, quelle con la bacheca piena di trofei ed abituati a vincere, poi, il tuo futuro non può che essere costantemente in bilico.

In questa stagione, al netto degli esoneri che ci sono stati in casa Napoli (Rudi Garcia e Mazzarri), in casa Roma (Mourinho) e le dimissioni di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio, ci sono due nomi su tutti che sembrano essere sempre e costantemente in bilico e rischiano di avere il destino già scritto.

Si tratta di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli che, allenando due squadre come Juventus e Milan, potrebbero pagare la stagione senza vittorie o addirittura la frustrazione per l’ennesimo trofeo vinto dall’Inter, rivale storica delle due. Il tecnico dei rossoneri, però, continua a non essere amato soprattutto dagli stessi tifosi milanisti.

Dopo alcuni mesi in cui sembrava quasi certo il suo esonero a fine stagione, fino a qualche giorno fa Pioli aveva riacquisito credito e credibilità e la società sembrava intenzionata a confermarlo. La sconfitta casalinga in Europa League con la Roma, unita al pareggio in rimonta a Sassuolo, in realtà, ha rimesso tutto in discussione.

Pioli, il destino sembra ormai scritto

Saranno soprattutto le prossime due partite del Milan a decidere il futuro di Pioli. Il ritorno di Europa League contro la Roma, con la possibilità di qualificarsi per le semifinali della competizione; ma anche il derby di lunedì prossimo che potrebbe sancire la vittoria ufficiale dello Scudetto da parte dell’Inter che, in quel caso, festeggerebbe la conquista della seconda stella in occasione del derby in casa rossonera.

Chiaro è che due risultati negativi farebbero calare pesantemente la parola “fine” sulla storia di Pioli al Milan. Anche centrare un risultato positivo in solo una delle due partite, però, potrebbe non essere sufficiente e spingere comunque la dirigenza rossonera all’esonero. Quest’ultima, secondo alcune fonti, starebbe sondando già dei nomi per il post Pioli.

Milan, per la panchina sale il nome di Lopetegui

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza di Conte e Thiago Motta, mentre ultimamente ha ripreso quota anche il nome di Maurizio Sarri. Il preferito vero e proprio da parte dei dirigenti del Milan, però, sarebbe Julien Lopetegui. La società del Milan lo ritiene perfetto per l’attuale progetto rossonero, sia per la sua capacità di lavorare con i giovani, sia perché conosce il calcio internazionale.

Lopetegui è rimasto senza panchina dopo le dimissioni dal Wolverhampton che risalgono all’estate 2023, ma in passato ha anche allenato, seppur per poco tempo Spagna e Real Madrid. La prima lo mandò via, poco prima dell’inizio dei mondiali in Russia 2018, a causa di un accordo che il ct. aveva già proprio con il Real Madrid; mentre il secondo club lo esonerò dopo soltanto quattro mesi dal suo arrivo e diverse partite negative da tecnico del Madrid.