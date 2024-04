De Laurentiis ci ricasca: ESONERO UFFICIALE | Già scelto il quarto allenatore di questa stagione

Ancora uno scossone in panchina per la squadra di ADL che continua nei continui avvicendamenti in stagione.

Continua ad essere alquanto tormentata la stagione del Napoli. Dopo la vittoria di Monza di domenica scorsa, infatti, i partenopei non sono riusciti a dare uno scossone definitivo al loro campionato e soprattutto a dare un minimo di continuità che in questi mesi non c’è mai stata.

Nel match contro il Frosinone, ultima giornata di questo campionato, si sono visti di nuovo i tanti difetti di questa squadra, oltre ai pregi che però quest’anno non stanno facendo la differenza con costanza. Il Napoli, infatti, dopo essersi trovato due volte in vantaggio, si è fatto recuperare altrettante volte e non è riuscito a portare a casa i tre punti.

Anche questa volta la squadra è sembrata forte e pericolosa in zona offensiva, anche se non riesce mai a realizzare quanto produce, ma ha mostrato tutti quei limiti in fase difensiva che ormai sono una costante inquietante di questa stagione.

Altri episodi, poi, hanno continuato a gettare ombre sull’armonia ed il grado di empatia che ci può essere all’interno dello spogliatoio. I gol di Cheddira sono arrivati per errori grossolani, frutto anche di poca attenzione e disponibilità ad aiutare il compagno di turno. Ed anche tutto questo fa parte di una costante che si ripete da diverso tempo in questo campionato.

Napoli, continua la stagione da incubo

La classifica del Napoli, che ora si trova al settimo posto a pari merito con la Lazio, continua ad essere deficitaria ed al momento pone i partenopei a serio rischio Europa. Non solo la Champions, però. Anche le eventuali qualificazioni in Europa o Conference League sono tutt’altro che scontate.

Non è servito quasi a nulla, quindi, il licenziamento di due allenatori che già hanno guidato la squadra in questa stagione, come Garcia e Mazzarri e i tre cambi di guida tecnica. Anche Francesco Calzona, infatti, sta incontrando gli stessi problemi dei suoi predecessori, con una squadra che non fa bene la fase difensiva e che, più di essere un gruppo, sembra un insieme di singoli che non lotta all’unisono.

Bari, arriva l’esonero di Iachini

Stagione complicata e tormentata anche a Bari, altra grande piazza del Sud che ha come proprietà la famiglia De Laurentiis. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A a giugno scorso, con il gol di Pavoletti che ha spento tutti i sogni di ambiente e tifoseria, i pugliesi stanno vivendo un’annata da incubo, con la squadra attualmente relegata al sedicesimo posto ed in piena zona playout.

La classifica è via via peggiorata nel susseguirsi dei mesi. I biancorossi sono passati, infatti, da una posizione di metà classifica alla zona retrocessione. Dopo Mignani è stato esonerato anche Marino e, nelle ultime ore, stessa sorte è toccata a Beppe Iachini. Quest’ultimo paga le sei sconfitte in otto partite ed una classifica che ora fa davvero paura. In Puglia è arrivato anche il comunicato ufficiale della società Bari che ha comunicato l’esonero di Iachini. Il successore per ora è Federico Giampaolo (fratello di Marco) che fino ad oggi era stato allenatore della Primavera.