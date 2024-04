Torna a casa, non ci servi a niente | Giuntoli, lo manda a casa: talentuoso sì, ma l’allenatore non lo considera

La sua permanenza non ha sortito gli effetti sperati, il talento non basta, il mancato feeling con l’allenatore è stato decisivo, pronto per andarsene

Non sempre le operazioni di mercato si rivelano vincenti. Tanti giocatori di alto livello, trasferitosi in un nuovo club, non hanno replicato le prestazioni avute fino a quel momento, con il mugugno conseguente dei tifosi e di tutto l’ambiente e parentesi che sono terminate prima del previsto. Gli ultimi acquisti della Juventus, i tre compiuti da Cristiano Giuntoli da quando è diventato il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, vanno purtroppo in questa direzione.

In estate si è aggregato al gruppo allenato da Max Allegri dal Lille l’esterno Timothy Weah, che ha segnato solo una rete in Coppa Italia ed è stato spesso messo in panchina dal tecnico livornese, che ha preferito altri interpreti in quella zona del campo.

Ancora peggio sta andando ai due innesti del mercato di riparazione di gennaio. Sempre dal club francese è arrivato Tiago Djalò, che non ha ancora esordito in Serie A e con la sua nuova maglia, mettendo a serio rischio la sua permanenza anche per la prossima stagione.

Discorso quasi identico per Carlos Alcaraz, centrocampista offensivo arrivato in prestito secco dal Southampton e che ha giocato pochi spezzoni di partite in questi primi tre mesi in Italia, con il suo riscatto che ad oggi sembra improbabile.

Il futuro di Ansu Fati sarà lontano da Brighton, con De Zerbi rapporti ai minimi storici

Non solo la Juventus è stata sfortunata in materia di acquisti. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha ingaggiato il talento del Barcellona Ansu Fati, che ha deluso le aspettative, con il ritorno ai blaugrana che sarà solo temporaneo dato il desiderio degli spagnoli di spedirlo di nuovo altrove.

Il feeling con il mister italiano non è mai scattato. Dopo l’ultimo infortunio il giovane attaccante non è stato più lo stesso in campo, ancora lontano dalla sua forma migliore. Al momento la squadra che starebbe pensando di proporli un contratto è il Valencia.

Ansu Fati accetta la destinazione ma vuole giocare le coppe europee

Ansu sarebbe propenso ad accettare, a costo che il club riesca a qualificarsi per l’Europa, obiettivo molto concreto dato l’attuale settimo posto in classifica in Liga, condizione che renderebbe appetibile il progetto al giocatore che è in cerca di rilancio.

I presupposti per tornare ad alti livelli e confermarsi tra i migliori prospetti della sua generazione, data la giovane età, ci sono tutti. Molto dipenderà da come si integrerà con il nuovo spogliatoio e con gli schemi del nuovo tecnico.