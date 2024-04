Dybala è la chiave: pagata la clausola da 20M col maxi scambio | Il talento del futuro arriva dalla Premier

Dinanzi al pagamento della clausola il campione argentino lascerà subito la Capitale. Già pronta una contropartita tecnica eccellente.

Uno dei giocatori più in forma in questo campionato è sicuramente Paulo Dybala della Roma. Quest’ultimo, infatti, si ritrova totalmente rigenerato anche grazie alla cura portata alla squadra giallorossa dal tecnico Daniele De Rossi.

Quest’ultimo, da quando è subentrato sulla panchina della società capitolina, sta riuscendo ad inanellare una serie di vittorie e prestazioni convincenti al punto da poter sperare di agguantare un posto per la prossima edizione della Champions League.

Tra i meriti della squadra, c’è sicuramente anche l’attaccante argentino, ex Juventus e Palermo, che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere considerato un top player anche per i prossimi anni.

Tali caratteristiche vanno ancora più a sposarsi con il fatto che si tratti di un giocatore che sembra aver lasciato in disparte anche tutte quelle problematiche fisiche che in passato lo hanno attanagliato tante volte.

Lo spirito arrembante

Ora, sembra che anche il suo stato fisico sia tale da far ben sperare tutti i sostenitori che possa essere determinante per ottenere un posto importante in Europa. Attualmente, la squadra è impegnata nei quarti di finale di Europa League contro il Milan di Stefano Pioli. Paulo Dybala, insieme a Romelu Lukaku, Lorenzo Pellegrini e al resto della squadra, vorranno fare di tutto per ripetersi come accaduto due anni fa con la vittoria della Conference League.

A breve dovrebbe rientrare in squadra anche il centravanti inglese Tammy Abraham che, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tutta questa stagione, scalda i motori per dare il suo importante contributo in campionato giunto alle sue battute finali. I tifosi della Roma, però, in questo periodo non riescono ad essere del tutto felici e tranquilli. Temono che Dybala possa lasciare la squadra durante la prossima sessione di calciomercato estiva.

Casadei pronto per la Roma?

Tale paura emerge soprattutto perché il giocatore ha una clausola rescissoria che vale solo per le squadre europee fino al 31 luglio 2024. Qualora dovesse giungere un’offerta di questo tipo, sarà poi il calciatore a dover scegliere se l’ingaggio e la piazza che gli si propone possano essere di suo gradimento. Si ipotizza che possa andare al Chelsea, dove potrebbe mettersi in mostra in Premier League.

In tal caso, se ciò dovesse accadere, Daniele De Rossi potrebbe chiedere un regalo alla società. Nel Chelsea milita un giovanissimo centrocampista italiano di grandissimo spessore, ovvero Cesare Casadei. Se quest’ultimo dovesse giungere alla Roma, verrebbe a ritrovarsi in un anno in prestito con i giallorossi e mettersi finalmente in mostra in Serie A, campionato in cui non ha mai giocato fino ad ora nella sua giovane ma già brillante carriera.