Halmo? Sono io il più forte di tutti i tempi | Inzaghi si sfrega le mani: è lui lo show dei record

Il tecnico dei nerazzurri è al settimo cielo. Ha stravolto tutte le rosee aspettative: l’ultimo obiettivo raggiunto è pazzesco.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, può ritenersi assolutamente soddisfatto, soprattutto in seguito alla vittoria dei suoi ragazzi contro la Salernitana del nuovo allenatore Fabio Liverani. I nerazzurri, infatti, hanno vinto e convinto grazie ad un sonoro 4-0, consolidando sempre di più il primato in classifica.

Il tecnico piacentino può assolutamente gioire grazie allo stato di forma di tutti i suoi calciatori che, insieme, si mostrano sempre all’altezza della situazione. Come se non bastasse, ritrovarsi al primo posto in classifica vuol dire anche essere riusciti fino ad oggi ad arginare la forza delle avversarie, in primis la Juventus.

Proprio la squadra di Massimiliano Allegri ha perso lo scontro diretto di due settimane fa contro i nerazzurri, in seguito ad un autogol del difensore Federico Gatti. Ora, l’Inter avanza spedita al fine di riportare lo scudetto a Milano che manca da diversi anni.

L’obiettivo è quello di superarsi anche in Champions League, in cui lo scorso anno dovettero fermarsi dinanzi alla forza dirompente del Manchester City di Pep Guardiola. Nell’ultimo match di campionato ha vinto contro i granata ed è emerso anche Marko Arnautović, l’ultimo reduce del famoso triplete del 2010.

Il supporto delle riserve

Il calciatore austriaco, infatti, dopo diverse esperienze in giro per l’Europa, è tornato a vestire la casacca nerazzurra nelle vesti di riserva. Proprio nella partita contro la squadra di Fabio Liverani ha segnato l’ultimo goal allo scadere del tempo di gioco.

Non si sa se il prossimo anno continuerà ad essere un giocatore dell’Inter ma sta dimostrando di essere utile alla causa nerazzurra ogni volta che viene chiamato in campo. Inzaghi, infatti, lo schiera ogni volta che deve far rifiatare uno dei due titolari o, addirittura, schierare le tre punte in contemporanea.

Lautaro eguaglia i grandi

Ora c’è da dire che il vero baluardo nerazzurro è sicuramente Lautaro Martinez, che sta superando tutti i record ed eguagliando risultati straordinari raggiunti solo da grandi nomi del passato dell’Inter. Così come riportato dal profilo Instagram di Opta Paolo, è il terzo attaccante a segnare almeno 20 gol per tre stagioni consecutive in Serie A con l’Inter.

Il toro si ritrova a condividere questo record importante con Giuseppe Meazza e Stefano Nyers. Ora, il campione, spera di poter continuare questo filone così utile di risultati positivi per la sua carriera con la casacca nerazzurra. I tifosi, però, sperano che si leghi alla squadra per sempre.