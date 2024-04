‘Sta per partire’ | Pioli ammette, i tifosi adesso tremano: un altro top player ha già i bagagli pronti

Il gioiellino dei rossoneri non ha più dubbi: il suo futuro è altrove. I tifosi sono disperati per la sua partenza ormai imminente.

Le quattro squadre più in forma di questo campionato sono sicuramente l’Inter di Inzaghi, il Bologna di Thiago Motta, la Roma di Daniele De Rossi e il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, ormai, sono in procinto di mettere in cassetto un altro Scudetto, il secondo dell’era Marotta.

Nonostante le due competizioni importanti, Coppa Italia e Champions League siano state lasciate troppo precocemente, i ragazzi del tecnico piacentino possono continuare la scalata verso la vittoria in campionato.

Per quanto riguarda la squadra felsinea, guidata con maestria da Motta, sembra orientata a confermarsi come una delle grandi sorprese non solo di questo campionato ma anche della prossima Champions League.

Ormai la squadra è alle calcagna della Juventus di Massimiliano Allegri, che potrebbe ritrovarsi risucchiata improvvisamente in una corsa per l’Europa League. Infatti, prepotentemente anche la Roma spera vivamente di poter accedere alla nuova Champions League sin dal prossimo anno.

La rinascita rossonera

Se ciò dovesse accadere, il nuovo tecnico giallorosso subentrato a José Mourinho, potrebbe seriamente pensare di continuare il suo percorso nella Capitale. Infine, una squadra totalmente ritrovata dopo le cadute di inizio stagione sembra essere la società rossonera del presidente Gerry Cardinale. I tanti problemi fisici che hanno attanagliato la formazione di Stefano Pioli ora sembrano essere un lontano ricordo.

La squadra continua a macinare successi dietro l’altro, che potrebbero portare la squadra anche ad un trofeo importante di Europa League. A prescindere dagli esiti futuri, sicuramente la società potrebbe prendere seriamente in considerazione il rinnovo del contratto dell’allenatore, che ad oggi sembra essere il tecnico parmense che due anni fa portò la squadra a vincere lo Scudetto.

Giroud sul piede di partenza?

Non tutti però possono essere sicuri di continuare il proprio percorso in squadra anche nel prossimo anno. Diversi infatti sono i giocatori del Milan presenti sui radar di mezza Europa e non solo. Oltre ai talenti di Rafael Leão e Theo Hernandez, sembra che ci sia un altro elemento imprescindibile di Pioli pronto all’addio sin dalla prossima estate.

Stiamo parlando del bomber francese Olivier Giroud, che, stando a quanto riportato da la gazzetta dello sport, sarebbe entrato nel mirino di diverse squadre della MLS negli Stati Uniti. Se ciò dovesse concretizzarsi, il presidente Cardinale dovrà muoversi sul mercato e chiedere anche ai suoi dirigenti, tra questi lo svedese Zlatan Ibrahimovic, di trovare un centravanti dal grande talento.