Noi non lo vogliamo: il PSG lo scarta, la Juve corre a prenderlo | 30 milioni e intesa raggiunta

La Juventus è pronta a fiutare l’affare e a portare a Torino un esubero del Paris Saint Germain che ad Allegri farebbe molto comodo

La stagione della Juventus è ormai giunta quasi al termine. Lo scudetto è ormai sfumato e per quanto riguarda un piazzamento nella prossima Champions League non sembrano esserci particolari problemi. C’è però ancora la Coppa Italia da conquistare. La doppia sfida con la Lazio in semifinale sarà fondamentale per cercare di chiudere la stagione con un trofeo all’attivo.

Successivamente bisognerà pensare a programmare al meglio l’anno che verrà. Il ritorno all’impegno infrasettimanale comporterà un dispendio energetico piuttosto importante, ragion per cui bisognerà necessariamente allargare la rosa in tutti i reparti. Non sarà semplice visto che la società dovrà agire con oculatezza.

Per questo sarà importante saper cogliere le opportunità che il mercato offrirà sia in Italia che in altri paesi. Ed è proprio dall’estero che potrebbe venir fuori una gran bella suggestione che potrebbe fare al caso della formazione bianconera. Di primo impatto può sembrare un azzardo, ma sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi.

A favorire la trattativa potrebbe essere la sua situazione non propriamente idilliaca con il suo club di appartenenza, ovvero il Paris Saint Germain, che potrebbe decidere di cederlo quanto meno in prestito. In Francia non sembra essersi ambientato e la Serie A potrebbe essere il giusto trampolino di rilancio.

Juve-Soler: le cifre del possibile affare

Stiamo parlando di Carlos Soler centrocampista spagnolo classe 1997 che il club parigino ha prelevato nell’estate 2022 dal Valencia. Quest’anno tra campionato e coppe ha totalizzato 22 presenze in cui ha messo a segno 1 rete e ha confezionato 4 assist. Troppo poco per un calciatore pagato 18 milioni di euro.

La Juventus più o meno per la medesima cifra potrebbe portarlo a Torino e rilanciarlo. Non è da escludere però l’ipotesi prestito che consentirebbe ai bianconeri di poterlo valutare per poi decidere sul dal da farsi. Inoltre in questo modo potrebbe risparmiare sull’ingaggio che almeno in parte resterebbe a carico del PSG.

La necessità di rinforzare il centrocampo

L’ipotesi non è così irrealistica visto che la Juventus ha una disperata necessità di rinforzare il centrocampo. Le defezioni di Fagioli e Pogba in questa stagione hanno inciso pesantemente e il prossimo anno con il ritorno in Europa non ci si potrà permettere di avere gli uomini contati.

A ciò va aggiunto anche il discorso qualitativo. Vanno infatti acquistati elementi in grado di dare manforte ad un reparto a cui sicuramente manca qualcosa da un punto di vista tecnico. Insomma, le valutazioni in casa Juve sono già in corso in modo tale che a giugno si vada a puntare direttamente i profili prescelti. Vedremo se tra questi ci sarà anche Soler.