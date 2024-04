Giuntoli ruba l’idea a Marotta: preso a parametro 0 | Beffa Taremi, a Milano sono andati fuori di testa

L’amministratore delegato viene considerato, a ragione, il Re dei parametri zero, ma il dirigente bianconero cerca di emularlo.

Più volte, durante questa stagione, ma anche in quelle precedenti, addetti ai lavori ed opinionisti hanno tessuto le lodi dei dirigenti dell’Inter per la loro bravura nel fare mercato e nel riuscire a costruire una rosa forte e competitiva nonostante le limitazioni di bilancio ed economico-finanziarie.

Negli ultimi anni, infatti, Beppe Marotta in primis si è specializzato nell’acquisto di calciatori a parametro zero, presi da svincolati, ma trattati già da mesi prima del loro arrivo per convincere entourage, e calciatori stessi, a sposare il progetto nerazzurro. Al netto di qualche lauto compenso ai procuratori, al momento della firma del contratto, l’Inter ha beneficiato di queste formula per costruire la propria squadra.

E, così, della squadra che tra ormai poche settimane vincerà il ventesimo scudetto e conquisterà la sua seconda stella, calciatori come Calhanoglu, Onana, poi rivenduto la scorsa estate a quasi sessanta milioni di euro, Mkhitaryan e Marcus Thuram, arrivati da svincolati, sono diventati titolari indiscussi e grandi protagonisti.

Marotta sa che anche la prossima estate dovrà mantenere il rapporto tra entrate e uscite in equilibrio ed ha già praticamente chiuso due colpi in vista della prossima stagione. E, manco a dirlo, entrambi sono calciatori che arriveranno a parametro zero. Parliamo di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che il 30 giugno chiuderanno la loro esperienza rispettivamente con Napoli e Porto.

Parametri zero, anche Giuntoli attivo sul fronte

Forse non è ancora finita qui e probabilmente anche in difesa – si parla di Hermoso dell’Atletico Madrid – Marotta cercherà di scovare un buon prospetto da portare all’Inter da svincolato. Per quanto riguarda il nostro mercato, nel frattempo, c’è un altro grande dirigente di un top club nostrano che si sta indirizzando verso la strada dei parametri zero.

Si tratta di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus che, in estate, potrà guidare la prima vera sessione di calciomercato per il club bianconero. E, manco a farlo apposta, sembra avere in pugno un calciatore che, ormai sembra quasi certo, arriverà a Torino a zero euro.

Mercato, Juve vicinissima a Felipe Anderson

Si tratta di Felipe Anderson, esterno brasiliano che a giugno andrà in scadenza con la Lazio e non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con il club biancoceleste. Tra la Juventus e l’ala classe 1993 il matrimonio sembra ormai fatto e per l’ufficialità mancano soltanto le firme che arriveranno nei prossimi mesi.

Felipe Anderson, che è tornato alla Lazio qualche stagione fa dopo l’esperienza al West Ham, è nel pieno della propria maturità calcistica e potrà essere una risorsa molto preziosa per la Juventus. Tanti assist, grande spirito di sacrificio per la squadra, esperienza e un discreto numero di gol: sono queste le peculiarità che il brasiliano potrebbe portare in dote al club bianconero.