De Laurentiis lo prende dallo United: trovato il nuovo Kim con 1 anno di ritardo | Ingaggiato gratis

Dopo aver sofferto tremendamente l’addio del sudcoreano e non averlo sostituito a dovere, i partenopei rimedieranno in estate.

Durante lo scorso weekend, dopo tante settimane e mesi difficili, in casa Napoli è parzialmente tornato il sorriso in bocca grazie alla straordinaria rimonta che la squadra di Francesco Calzona è riuscita a portare a termine in quel di Monza. Dopo un primo tempo imbarazzante e i fischi assordanti della gente partenopea, infatti, gli azzurri sono riusciti a rialzarsi e a portare a casa la vittoria.

Lo hanno fatto soprattutto grazie alle giocate fulminanti delle proprie stelle che hanno fatto vedere che, quando hanno voglia, sanno ancora come si fa. I gol di Osimhen, Politano e Zielinski sono stati di una bellezza allucinante ed hanno evidenziato come i problemi in casa azzurra, in questa stagione, siano stati di altra natura e non siano derivati dalla mancanza di qualità della rosa.

La contemporanea sconfitta dell’Atalanta a Cagliari, inoltre, ha riavvicinato il Napoli alla zona Europa e ha tenuto aperta una piccola speranza circa la possibilità di conquistare una ormai difficilissima qualificazione alla prossima Champions League. L’Europa, qualunque essa sia, sarà fondamentale per il progetto partenopeo e per le casse societarie.

Soprattutto lo sarà per aiutare la dirigenza, con il Presidente De Laurentiis in primis, a non commettere gli errori commessi negli ultimi mesi. Errori che sono stati davvero tanti e che trovano le loro radici anche nella costruzione della squadra. Perché, se è vero che l’attuale rosa è molto simile a quella che ha vinto il terzo Scudetto della storia azzurra, è anche vero che chi è andato via negli ultimi mesi non è stato sostituito degnamente.

Napoli, il problema difensivo

Primo tra tutti sicuramente il sudcoreano Kim, uno dei principali artefici del Tricolore, arrivato nell’estate 2022 per circa 20 milioni di euro e rivenduto un anno dopo per quasi 60 al Bayern Monaco. De Laurentiis scelse, ad agosto inoltrato, di sostituirlo con il brasiliano Natan che non si è mai rivelato all’altezza del nostro campionato.

Il titolare, alla fine, lo ha fatto quasi sempre Juan Jesus che però ha mostrato tutti i suoi limiti tecnici e di tenuta atletica e fisica. Nemmeno a gennaio, inoltre, il Napoli ha posto rimedio a questa enorme lacuna e la squadra ha continuato a subire troppi gol e ad avere una fase difensiva approssimativa.

Mercato Napoli, occhi su Kambwala

Sarà sicuramente un difensore centrale, quindi, uno dei primi acquisti che la dirigenza napoletana sarà chiamata a fare durante la prossima estate. Uno dei nomi sulla lista di De Laurentiis & Co è il giovane difensore del Manchester United, Willy Kambwala.

Il centrale, classe 2006, è stato lanciato da Ten Hag in occasione dell’ultima partita di Premier contro il Liverpool, a causa delle contemporanee assenze di Martinez, Lindelof, Varane ed Evans per infortunio. Il congolese, naturalizzato francese, ha convinto tutti, offrendo una prestazione solida e di spessore che è stata notata anche dai dirigenti azzurri che cercheranno di intavolare una trattativa con lo United.