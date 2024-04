Vinse il Mondiale nel 2006, ma ora è caduto in disgrazia: costretto a marcire in Serie C | L’esonero è UFFICIALE

Non sono tempi facili per i tanti Campioni del Mondo del 2006 che sono diventati allenatori nel corso di questi anni.

Molti ricordano quei giorni come fosse ieri, altri ancora li rimembrano come quelli più belli della propria vita, almeno sportivamente parlando, altri, invece, erano troppo piccoli (o non erano ancora nati) e non hanno ricordi nitidi di quelle splendide immagini e giornate.

Il trionfo a Berlino, datato 9 luglio del 2006, però, farà sicuramente venire i brividi a tanti amanti dello sport, ma non solo, che hanno pianto e si sono abbracciati durante quei memorabili istanti. Quella squadra, quella rosa, magistralmente portata alla vittoria da Marcello Lippi, sarà ricordata per sempre e sicuramente molti di voi la recitano ancora a memoria.

Da qualche tempo, con il ritiro di Gigi Buffon durante la scorsa estate, di quei 23 eroi nazionali non gioca più nessuno. Seguendo le orme del proprio maestro, appunto il ct Marcello Lippi, molti di loro hanno scelto di intraprendere la carriera da allenatori ed hanno avuto vita facile ad avere patentino e trovare le prime squadre da guidare.

Molti di questi che hanno optato per questa scelta, però, dal punto di vista professionale, non se la passano di certo benissimo. Sono tanti, infatti, quelli che nell’ultimo periodo, anche solo parlando di questa stagione, sono stati esonerati o non stanno andando benissimo nei club che stanno allenando. Grosso e Gattuso, per esempio, sono stati licenziati in Francia dopo essere subentrati a stagione in corso, rispettivamente da Lione e Marsiglia.

Campioni del Mondo 2006, dura la vita da allenatori (quasi per tutti)

Poi c’è Pippo Inzaghi che continua a faticare ad allenare squadre di Serie A ed è stato esonerato un paio di mesi fa dalla Salernitana dopo essere subentrato a Paulo Sousa a stagione in corsa. Pirlo si è ripreso da qualche settimana con la sua Sampdoria e sta rimettendo in piedi una stagione partita malissimo. Cannavaro, invece, dopo qualche esperienza negativa, in questo momento è senza squadra.

Alessandro Nesta si mantiene in linea di galleggiamento con la Reggiana e spera di portarla alla salvezza diretta senza passare dai playout. Gli unici due Campioni del Mondo del 2006, che sono diventati allenatori, a sorridere in questo momento, sono Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. Il primo ha svoltato la stagione della sua Roma e si sta rivelando una grande sorpresa, mentre il secondo ha già praticamente salvato il Genoa dopo averlo riportato in Serie A la scorsa stagione.

Serie C, il Padova richiama Mister Oddo

Ce n’è un altro, in realtà, che è stato richiamato dalla sua ex squadra dopo l’esonero di pochi mesi fa. Si tratta di Massimo Oddo che si è ripreso il suo posto sulla panchina del Padova dopo l’esonero di Torrente arrivato poche ore fa. L’ex terzino di Lazio e Milan guiderà i biancoscudati in questo finale di stagione.

Da parte del club è arrivata l’ufficialità ed ora per Oddo ci sarà la possibilità di rifarsi dopo stagioni difficili che lo hanno visto essere esonerato nelle sue esperienze in Serie A con Pescara, Udinese e Crotone e non andare benissimo nemmeno nelle sue esperienze in Serie B con Spal e Perugia.