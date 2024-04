Tornatene a casa, non servi a niente | Giuntoli, l’affare è stato un vero flop: talentuoso sì, ma l’allenatore non lo considera

Giuntoli, l’affare per il talentuoso giocatore è stato un vero e proprio flop. La Juventus farà le valutazioni del caso a fine stagione.

Reduce dalle due affermazioni consecutive ottenute nelle ultime due partite giocate tra Serie A e Coppa Italia contro Fiorentina e Lazio, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ripreso ad allenarsi sui campi della Continassa in vista del sentitissimo derby di sabato pomeriggio contro il Torino di Ivan Juric.

Una gara, quella in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, che i bianconeri proveranno ovviamente a vincere per dare seguito a quanto di buono fatto nella settimana post Pasqua e per consolidare ancora di più il proprio terzo posto in classifica davanti al Bologna di Thiago Motta.

Una formazione, quella felsinea, che, fermata sullo 0-0 domenica pomeriggio sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco, si trova attualmente a meno quattro dalla terza posizione dei bianconeri i quali, seppur ancora non certi della qualificazione in Champions League, sembrano aver ritrovato un po’ di quella spensieratezza che solo pochi mesi fa li aveva portati a lottare per lo scudetto.

Uno scudetto che, sognato fino allo 0-3 rifilato al Lecce lo scorso 21 gennaio, è poi fuoriuscito pian piano dal mirino della Vecchia Signora a causa dei soli sette punti conquistati (sui 27 a disposizione) nelle successive nove partite di campionato disputate dal 27 gennaio al 30 marzo.

Giuntoli, i primi acquisti non convincono: Weah, Djalò e Alcaraz sono dei mezzi flop

Legatosi alla Juventus lo scorso luglio, dopo otto anni passati al Napoli, col quale ha vinto lo scudetto la scorsa stagione, Cristiano Giuntoli non ha fin qui avuto molta fortuna con i primi acquisti messi a segno nel ruolo di direttore sportivo del club piemontese.

Un ruolo, questo, assunto col chiaro intento di rendere quanto più competitiva la squadra di Massimiliano Allegri nella quale, al di là delle difficoltà recenti, non hanno per nulla brillato fin qui Timothy Weah, Carlos Alcaraz e Tiago Djalò. Tre giocatori, acquistati proprio dal neo dirigente bianconero, di cui solo i primi due hanno finora visto il campo con risultati decisamente non soddisfacenti.

Juve, idea Ansu Fati per la prossima stagione: il giovane spagnolo tornerà al Barcellona dopo il prestito al Brighton

Attualmente in prestito fino al termine della stagione al Brighton di Roberto De Zerbi, Ansu Fati dovrebbe tornare al Barcellona la prossima estate vista la volontà del club inglese di non esercitare il diritto di riscatto dal club blaugrana.

Sebbene tenuto in considerazione dal tecnico italiano dei Seagulls, il giovane spagnolo, stando a quanto riportato da Sport, dovrebbe infatti lasciare l’Inghilterra al termine del campionato per far ritorno al Barça che, almeno per il momento, avrebbe già fatto capire di non voler puntare sul classe 2002 il quale, di conseguenza, potrebbe essere girato nuovamente in prestito, stavolta magari in Serie, A dov’è forte l’interesse della Juventus del patron Ferrero.