Mourinho, annientato il passato interista: firma per i rivali di sempre | I tifosi si scatenano: “Traditore”

A sorpresa José Mourinho diventerà il nuovo allenatore di un club rivale dell’Inter, i tifosi nerazzurri reagiscono in male modo, adesso per loro è un traditore

Lo scorso gennaio è stato esonerato dopo due stagioni e mezzo nella Capitale e per José Mourinho si è trattato di uno scotto ancora difficile da digerire. Arrivato con grandi auspici sulla panchina della Roma, è riuscito a riportare nella bacheca del club un titolo internazionale che mancava da molto tempo, con la conquista della Conference League al primo anno in giallorosso.

Il tecnico è andato vicino a ripetersi la scorsa stagione, sconfitto ai rigori nella finale di Europa League dal Siviglia al termine di una partita ricca di polemiche.

In campionato però non è riuscito ad alzare l’asticella, con due sesti posti consecutivi e, al momento dell’esonero, addirittura il nono, con la squadra momentaneamente fuori dai piazzamenti europei, una posizione ritenuta inaccettabile dai Friedkin che hanno scelto un cambio di guida tecnica.

Col senno di poi la decisione è stata azzeccata dai patron della Roma dato il rendimento nettamente superiore del subentrato Daniele De Rossi, che ha migliorato anche il gioco della squadra. Adesso per Mourinho si prospetta un’esperienza lontano dall’Italia.

Mourinho e la possibilità di firmare per la panchina del Benfica

Anzi, José potrebbe tornare ad allenare in patria. L’indiscrezione è lanciata dal quotidiano portoghese A Bola, che riporta il contatto tra il mister e il Benfica, a momento smentite dal club di Lisbona, sconfitto nello scontro diretto dallo Sporting nello scorso weekend.

A confermare le voci la presenza in tribuna dello Special One per assistere alle partite della squadra campione del Portogallo in carica, allenata dal tedesco Roger Schmidt, che ha un contratto fino al 2026 mentre quello di Mourinho scade questo giugno, lasciando libero di chi accordarsi con chi vuole.

Il Benfica rivale dell’Inter e del Porto, il passato conta o sarà cancellato?

Nel caso di firma per il Benfica si tratterebbe di uno smacco per il suo passato. Il club in questione è stato rivale dell’Inter sia la scorsa Champions League nei quarti di finale, sia nel girone eliminatorio di quella in corso.

Ma soprattutto la carriera di Mourinho è iniziata sulla panchina del Porto, con la storica vittoria della Coppa Uefa nel 2003 e della Champions l’anno successivo. José ha promesso che non allenerà mai la Juventus e il Milan in Italia, vedremo se farà altrettanto con il Benfica in Portogallo.