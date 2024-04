Il rinnovo è UFFICIALE, c’è il comunicato | Juve, patto di ferro con Allegri: in bianconero fino al 2027

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027. La notizia è stata diffusa dal club sul proprio sito.

Reduce dalle due vittorie consecutive, ottenute tra Serie A e Coppa Italia, contro Fiorentina e Lazio, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode il momento e inizia a pensare già al sentitissimo derby col Torino, in programma sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Un appuntamento, quello contro i granata, valevole per la 32esima giornata di campionato, che i bianconeri si preparano ad affrontare con la giusta grinta e la giusta determinazione, necessarie per portare a casa altri tre punti fondamentali per il consolidamento del terzo posto in classifica.

Un terzo posto che, occupato attualmente con 62 punti, a più quattro sul Bologna di Thiago Motta, fermato domenica sullo 0-0 dal Frosinone di Eusebio Di Francesco, rappresenta per la Vecchia Signora l’obiettivo stagionale da conquistare a tutti i costi.

Un obiettivo che, sebbene tuttora in discussione a causa del pesssimo rendimento fatto registrare tra fine gennaio e inizio aprile, risulta chiaramente alla portata di Vlahovic e compagni i quali, oltre alla qualificazione in Champions League, cercheranno di mettere in cassaforte anche la 15esima Coppa Italia della storia juventina.

Juve, ora serve continuità: sabato c’è il derby col Torino

Ritrovata, seppur minimamente, una sorta di continuità grazie ai due successi consecutivi contro Fiorentina in campionato e Lazio in Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita al Torino di Ivan Juric in occasione del 208esimo derby della Mole, valevole per la 32esima giornata di Serie A.

Una sfida, quella in programma sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, i cui tre punti in palio valgono moltissimo tanto per i granata, desiderosi di restare in scia del sesto posto, che vorrebbe dire Conference League, attualmente distante sei punti, quanto per i bianconeri, chiamati al successo per confermarsi in terza posizione con quattro lunghezze di vantaggio sulla quarta del Bologna.

Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Sekulov: il classe 2002 prolunga fino al 2027

Chiamata a fare bene nelle restanti otto partite (nove in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia) che restano da qui alla fine della stagione, la Juventus del presidente Ferrero guarda anche al futuro e blinda quello che potrebbe essere un valido elemento sul quale puntare con continuità il prossimo anno.

Un elemento, rispondente al nome di Nikola Sekulov, il quale, dopo l’esordio in Serie A contro la Lazio in occasione della 3oesima giornata di campionato, ha recentemente rinnovato fino al 30 giugno 2027 il proprio contratto col club bianconero. Una dimostrazione di fiducia molto importante, quella della Vecchia Signora nei confronti dell’italo-macedone, che fa comprendere come questa sia molto attenta ai suoi giovani gioielli ai quali, magari a partire già dal prossimo anno, spetterà l’arduo ma affascinante compito di riportare in alto il nome della Juventus.