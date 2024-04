De Rossi a pezzi: l’infermeria glielo ha comunicato poco fa | Ora l’Europa League diventa missione impossibile

In vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League, arriva una pessima notizia per la Roma e proviene dall’infermeria, De Rossi è preoccupato

Tutto pronto per il derby italiano tra Milan e Roma nei quarti di finale di Europa League, un doppio scontro che si preannuncia equilibrato e spettacolare, tra due delle squadre più in forma della Serie A. I rossoneri sono reduci da sette vittorie consecutive tra campionato e gli ottavi di coppa contro lo Slavia Praga e l’attacco è in splendida forma, con Giroud, Leao e Pulisic che hanno totalizzato già 40 reti nel loro complesso.

Con questa striscia di risultati positivi il Diavolo ha scavalcato la Juventus al secondo posto in classifica e blindato per il quarto anno consecutivo il pass per la Champions League, con una rosa in crescita e con diversi volti nuovi che si sono ben integrati a Milanello.

La Roma, dal canto suo, è stata rigenerata dalla cura Daniele De Rossi. Da quando l’ex capitano giallorosso è subentrato all’esonerato José Mourinho in panchina, la squadra ha raccolto otto vittorie, due pareggi e una sconfitta in Serie A, mantenendosi ancora in corsa per il quarto posto, distante solo tre punti.

La vittoria nel derby della Capitale, che mancava da due anni, ha dato ulteriore morale all’ambiente che ora crede nel passaggio del turno anche in Europa, pur trovando di fronte una squadra competitiva come quella del Milan.

Il Milan recupera un perno della difesa, pronto per giocare in Europa League

Per il tecnico giallorosso arriva però una notizia che non avrebbe voluto ricevere. Gli avversari, in piena emergenza in difesa, hanno recuperato Malick Thiaw, che è tornato ad allenarsi in gruppo e che sarà a disposizione per il match di San Siro.

A lui si aggiungono Mattia Gabbia e Simon Kjaer. Stefano Pioli farà le sue valutazioni per decidere chi dovrà contenere le folate della coppia formata da Paulo Dybala e da Romelu Lukaku, con Lorenzo Pellegrini pronto a inserirsi negli spazi.

Pioli e De Rossi si giocano la riconferma nelle rispettive panchine

Atteso il pubblico delle grandi occasioni alla Scala del Calcio per un appuntamento che è molto atteso non solo dai tifosi dei due club ma da tutti gli appassionati italiani, una doppia sfida che mette di fronte due ottime compagini che avrebbero potuto fronteggiarsi anche in un eventuale finale del torneo.

Entrambi gli allenatori sanno di giocarsi la riconferma anche con il passaggio di questo turno anche se meriterebbero di proseguire il proprio percorso a prescindere dal risultato delle due partite.