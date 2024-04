Marotta, trovato il nuovo Eto’o: prenderà la nr.90 di Lukaku | All’occorrenza fa anche l’esterno

La nuova scommessa di Beppe Marotta ha le carte in regola per ripetere i numeri di bomber come Eto’o e Lukaku, oltre alla duttilità in attacco

L’Inter ha dimostrato di essere riuscita a tornare competitiva in Italia e in Europa dopo aver vissuto da spettatrice al dominio dei rivali della Juventus nello scorso decennio. Merito della forza delle idee e della competenza del direttore sportivo Beppe Marotta che è riuscito a rinforzare la rosa in modo costante, grazie a un mix di giocatori d’esperienza e di talenti da far maturare, ben allenati da mister Simone Inzaghi che è a un passo dal primo Scudetto nella sua carriera da allenatore.

Un organico ben costruito non solo per quanto riguarda l’undici titolare ma anche nelle seconde linee che si sono sempre messe in mostra quando sono state chiamate in causa dal tecnico, con un clima sereno che si è sempre respirato nello spogliatoio in questa stagione.

Sono già due gli acquisti certi in vista della prossima annata, entrambi a parametro zero. Dal Napoli è pronto per dare dinamismo e geometrie alla mediana il polacco Zielinski mentre dal Porto proverà a segnare anche in Italia il centravanti iraniano Taremi.

A loro potrebbe aggiungersi in difesa Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Tre innesti d’esperienza internazionale ma i pensieri di Marotta sono rivolti anche a un giovane prospetto che sta si sta facendo in queste ultime partite di campionato e che potrebbe prendere la maglia numero 90, avuta da Lukaku, con la speranza di replicare i suoi numeri.

Ankeye è la nuova idea per l’attacco dell’Inter, Marotta lo sta monitorando

Si tratta di David Ankeye, acquistato dal Genoa nell’ultimo giorno del mercato di riparazione di gennaio, dallo Sheriff di Tiraspol. Un investimento di due milioni e mezzo per il talento nigeriano, classe 2002, che nelle prime settimane era ancora un oggetto misterioso, a causa di alcuni problemi muscolari.

Lo abbiamo rivisto tra i convocati per la gara contro la Juventus, del 17 marzo, Una gara che ha visto anche il suo esordio in Serie A e in maglia Genoa negli ultimi dieci minuti stessa cosa in casa contro il Frosinone e nell’ultimo match vinto dai liguri a Verona.

Ankeye prova a mettersi in mostra in questo finale di Serie A

Con la salvezza in tasca, Gilardino concederà spazio nelle ultime sette partite di campionato anche a chi ha giocato di meno e siamo certi che per Ankeye ci sarà modo di farsi notare.

L’Inter potrebbe affondare il colpo, anche dato gli ottimi rapporti tra i due club, per testare il giocatore nel ritiro estivo e poi, nel caso, valutare di girarlo in prestito.