Il video lo inchioda: “ecco l’arbitro della Marotta League” | Social impazziti, nessuno si era accorto in diretta

Il video non può essere frainteso: è accaduto durante Udinese-Inter. Per i tifosi bianconeri è l’ennesimo scandalo della Marotta League.

Messa in cassaforte la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenutra sull’Empoli nel lunedì di Pasquetta, grazie all’1-2 rifilato in rimonta all’Udinese di Gabriele Cioffi, l’Inter di Simone Inzaghi ha compiuto un altro importantissimo passo verso la conquista dello scudetto.

Un scudetto, per il quale manca ormai solo la matematica, che potrebbe arrivare tra due settimane in caso di vittoria nei prossimi due match contro Cagliari e Milan. A prescindere, infatti, dal risultato che i rossoneri otterranno domenica contro il Sassuolo, ai nerazzurri basterà conquistare i sei punti in questione per laurearsi campioni d’Italia per la 20esima volta nella loro storia.

Uno scenario, questo, che, qualora si concretizzasse, permetterebbe al Biscione di mettere le mani sul titolo con ben cinque giornate d’anticipo e un vantaggio decisamente cospicuo sul Milan il quale, come già accaduto nell’annata 2020-2021, si prepara a chiudere in seconda posizione anche quella 2023-2024.

Una stagione, questa, dominata in lungo e in largo da Lautaro Martinez e compagni i quali, con 82 punti già in cassaforte e altri 21 a disposizione, proveranno a battere il record dei 102 punti conquistati dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013-2014.

Inter, battere il Milan per festeggiare matematicamente lo scudetto

Stabilmente primo in classifica con 82 punti, a più 14 sul secondo posto del Milan, l’Inter del presidente Zhang ha iniziato il conto alla rovescia in vista dello scudetto che, come detto, potrebbe arrivare il prossimo 22 aprile in caso di vittoria nel derby della Madonnina contro i rossoneri.

Dando infatti per scontata l’affermazione contro il Cagliari nel match in programma questa domenica, alla Beneamata basterà battere i rivali cittadini tra due settimane per portare a casa il 20esimo titolo della sua storia che vorrebbe dire cucitura sul petto di quella tanto desiderata seconda stella.

Nasce il gol del 2-1

Ridiamo?

Ridiamo vapic.twitter.com/bLkbhbnHV5 — P i F (@eNo11) April 8, 2024

I social bianconeri impazziscono: quanto accaduto in Udinese-Inter è l’ennesimo ‘scandalo’ della Marotta League

L’Inter batte l’Udinese grazie a un gol di Davide Frattesi nel recupero e riporta a 14 punti il vantaggio sulla seconda posizione del Milan. Una sfida, quella tra bianconeri e nerazzurri giocata al Bluenergy Stadium di Udine, che, come altre del recente passato, è stata segnata, stando a vari post comparsi su X negli istanti successivi alla gara, da un episodio assai dubbio in favore del Biscione dal quale è scaturito il gol della vittoria segnato dall’ex centrocampista del Sassuolo.

Un episodio, relativo a un fallo in attacco in effetti inesistente di Ebosele su Buchanan, in seguito al quale è nata l’azione interista il cui sviluppo ha portato alla marcatura del centrocampista meneghino. Un fallo, clamorosamente segnalato dal guardalinee che, vicinissimo ai due giocatori, avrebbe chiaramente dovuto lasciar correre. Magari l’Udinese non avrebbe trovato comunque la via della rete, ma forse neanche l’Inter avrebbe avuto modo di farlo.