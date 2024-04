Sono stanco, dopo questa mi ritiro | Shock Sinner, l’annuncio è da brividi: i suoi tifosi scoppiano in lacrime

Grande sorpresa e triste notizia per tanti appassionati di tennis che ora dovranno seguire le prossime gare senza il campione.

La stagione di Jannik Sinner ha toccato vette che il 22enne asso altoatesino non aveva mai toccato nella sua carriera. Questo è sicuramente il momento più alto, di sempre, per l’intero movimento tennistico nostrano ed uno dei più alti per la totalità del panorama sportivo italiano.

Dopo essere stato decisivo nel portare la Coppa Davis in Italia dopo quasi 50 anni, lo scorso autunno, Sinner ha deciso semplicemente di diventare il più forte tennista in circolazione ed ha cominciato a macinare successi e scalare posizioni nel ranking mondiale Atp che classifica i giocatori di tutto il Mondo a seconda del punteggio conquistato in campo.

A fine gennaio il grande trionfo agli Australian Open, con il primo grande Slam della sua carriera, il primo Australian in assoluto per il tennis italiano ed il primo Slam per il nostro Paese dai tempi di Adriano Panatta al Roland Garros. Per Jannik, però, evidentemente non era abbastanza e sono arrivati in serie anche i trionfi agli Atp 500 di Rotterdam e quello al Masters 1.000 di Miami.

Successi, interrotti soltanto dalla sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz al Masters di Indian Wells, che lo hanno portato a salire fino al secondo posto nella classifica generale Atp e ad essere l’italiano con la posizione più alta in assoluto di sempre in un ranking tennistico. Risultati storici, ma che Jannik non ha intenzione di farsi bastare.

Montecarlo, Alcaraz annuncia il ritiro

L’obiettivo, infatti, è quello di continuare a vincere e di conquistare anche il primo posto della classifica mondiale. Primato attualmente in possesso di Novak Djokovic che però è in una fase calante della carriera e lascerà presto il trono del tennis internazionale. Sinner è pronto a prendere il suo posto e cercherà di conquistare i punti necessari, in tal senso, già dal Masters 1.000 di Montecarlo in corso di svolgimento.

Torneo che nelle ultime ore ha subito un brutto colpo a causa dell’annuncio del ritiro di Carlos Alcaraz, numero tre al Mondo ed unico nel 2024 capace di battere il nostro Sinner. Lo spagnolo ha gettato la spugna per alcuni problemi al braccio destro che lo affliggono da un po’ di tempo e lo ha annunciato tramite un post su X.

Ritiro Alcaraz, ripescato Sonego

Carlos era stato visto allenarsi con una fasciatura poco sotto il gomito e, alla vigilia del suo primo impegno con Auger-Aliassime, ha deciso di ritirarsi, probabilmente anche per non pregiudicare l’impegno dei prossimi due tornei che si giocheranno nella sua Spagna, a Barcellona e Madrid. Queste le sue parole su X: “Ho lavorato a Montecarlo per recuperare dall’infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non c’è stato nulla da fare. Ci vediamo il prossimo anno!”.

Ora, Sinner diventa ancora di più il favorito numero uno del torneo, con Djokovic non al meglio della condizione ed a Montecarlo solo per ritrovare un minimo di forma fisica e condizione atletica. Al posto di Alcaraz, intanto, entra in tabellone, da ripescato, il nostro Lorenzo Sonego nonostante fosse finito ko all’ultimo turno delle qualificazioni contro Roberto Bautista Agut.