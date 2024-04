Sinner? I suoi trofei non sono importanti | Djokovic, la miccia diventa fiamma: dichiarazioni al vetriolo contro l’azzurro

La stagione tennistica entra nel vivo e vivrà tra Primavera ed Estate i suoi momenti clou con il serbo che sfiderà l’italiano.

La stagione 2024 di tennis si è aperta alla grande per i nostri colori, con un Jannik Sinner davvero fenomenale che ha vinto tre dei quattro tornei in cui ha partecipato ed ha scalato posizioni in classifica, riuscendo a salire fino al numero due del ranking ATP, posizione mai raggiunta nella storia da un italiano.

Dopo aver finito alla grande la scorsa stagione, regalando la Coppa Davis all’Italia e raggiungendo le finali alle Atp Finals, il tennista altoatesino è finalmente sbocciato definitivamente, mostrando a tutti di essere un fenomeno di questo sport come si era capito già durante i primi anni di carriera.

Australian Open vinto dopo una splendida rimonta contro il russo Medvedev, Atp 500 di Rotterdam dominato e vittoria anche al Masters 1.000 di Miami. Una striscia di vittorie lunghissima, interrotta soltanto dalla sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells, unico torneo che fino a questo momento gli è sfuggito nel 2024.

Vincendo a Miami, però, Sinner è riuscito a superare proprio lo spagnolo nella classifica ATP che riguarda il tennis mondiale, raggiungendo il secondo posto e vendicandosi dell’unico avversario capace di batterlo in questo straordinario 2024. Ora, i prossimi obiettivi di Jannik sono Montecarlo e Parigi, dove verrà disputato il Roland Garros, secondo Slam della stagione.

Montecarlo, pronto il rientro di Djokovic

E, proprio a Montecarlo, tornerà in campo l’unico tennista che attualmente precede Sinner nella classifica mondiale, il numero uno Novak Djokovic che aveva saltato Miami perché non era in perfette condizioni. Il 2024 di Nole, in effetti, fino a questo momento è stato deludente e non sicuramente all’altezza dei suoi standard.

Di non essere in grandi condizioni lo ha ammesso, nel corso di una lunga intervista, lo stesso fuoriclasse serbo che ha dichiarato che tornerà in campo proprio in occasione del prossimo torneo di Montecarlo, ma di fatto soprattutto per prepararsi al meglio alla stagione che sta partendo sui campi in terra battuta e di non aspettarsi molto da un torneo che non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni.

Nole incorona Sinner come vero numero uno

Djokovic ha ammesso che i suoi grandi obiettivi stagionali sono altri due tornei che si svolgeranno in terra battuta ed entrambi a Parigi. Prima il Roland Garros e poi, soprattutto, le Olimpiadi estive che è l’unico grande torneo che Nole non è mai riuscito a vincere e che quest’anno rappresenta il suo obiettivo primario e assolutamente da non fallire.

Sulla sua strada, però, troverà il nostro Jannik Sinner che anche lo stesso Djokovic ha giudicato come il vero numero uno del momento. Con molta onestà e franchezza il serbo ha incoronato l’italiano, ammettendo che in questo 2024 è diventato molto più cinico e cattivo e ha limitato tutti i piccoli difetti che aveva e che non gli permettevano di emergere del tutto.