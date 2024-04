Sinner oscura la Nazionale Italiana di calcio: la Rai trasmetterà l’altoatesino, non gli azzurri | Scelta storica della TV di Stato

L’ascesa di Sinner porta la Rai a decidere di preferire la trasmissione delle sue partite rispetto a quelle della Nazionale italiana di calcio

Sarà un’estate di grande sport sulla Rai. Si parte a metà giugno con gli Europei di calcio in cui la Nazionale italiana si presenta da campione in carica, con la speranza di bissare il clamoroso successo di tre anni fa. Per Luciano Spalletti domina l’ottimismo e la determinazione, in attesa di scoprire chi saranno i calciatori che lo seguiranno in Germania per arrivare a giocare la finale prevista a Berlino.

Il 26 luglio prenderanno il via invece le Olimpiadi di Parigi. C’è molta curiosità riguarda alla scelta del portabandiera con il nome che dovrà essere annunciato entro la fine di aprile, dopo una Giunta del Coni prevista per metà mese, stando a quanto ha annunciato il presidente Giovanni Malagò.

Dovrebbero essere un uomo e una donna, come è avvenuto a Tokyo 2020 quando erano stati scelti la tiratrice Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. In pole position tra i maschi Paltrinieri, Tamberi e Jacobs, tra le donne la schermatrice Ariana Errigo, la Palmisano, marcia, e Caterina Banti, vela.

C’è grande fiducia sugli atleti italiani e l’obiettivo è quello di superare il record di 4o medaglie di quattro anni fa, con il movimento sportivo del nostro Paese in una fase di crescita generale, come è stato dimostrato in molte competizioni dell’ultimo periodo.

Jannik Sinner e l’ipotesi di averlo come portabandiera alle Olimpiadi di Parigi

Come portabandiera la scelta potrebbe ricadere anche su Jannik Sinner, che pecca però di una medaglia d’oro alle Olimpiadi, requisito che è di solito oggetto di valutazione in tale frangente. Va però detto che il tennista è lo sportivo italiano del momento.

Un 2024 quasi perfetto per lui con la vittoria dell’Australian Open, del torneo di Rotterdam e di Miami, con quest’ultimo che ha permesso all’altoatesino di scavalcare Carlos Alcaraz e di diventare il numero due del ranking mondiale. Parteciperà alle Olimpiadi con il torneo di tennis che si disputa negli stessi campi del Roland Garros e con l’eventuale finale prevista per domenica 4 agosto.

Grande delusione per la mancata qualificazione della Nazionale di calcio

Siamo certi che le partite di Sinner saranno alcuni dei momenti più seguiti dagli appassionati di sport del nostro Paese.

Non prenderanno invece parte alle Olimpiadi gli azzurrini. L’Under 21 di calcio non si è infatti qualificata e per la squadra il prossimo impegno sarà quello degli Europei del 2025.