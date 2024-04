Sei uno stupido e un invidioso | Sinner, altro che ‘bravo ragazzo’: non si era mai visto così agguerrito

Continua il momento d’oro per il tennista altoatesino che vincendo a Miami è salito al numero due nel ranking ATP.

Jannik Sinner continua a macinare vittorie, ad infrangere record e a far entusiasmare sempre di più tutti gli appassionati di sport e di tennis italiani. Era da circa cinquanta anni che il tennis italiano non raggiungeva livelli così alti, ma forse, grazie all’asso altoatesino, sono questi i picchi più alti raggiunti in assoluto nella storia del nostro Tennis.

Dopo aver conquistato gli Australian Open e l’ATP di Rotterdam, ma soprattutto dopo aver conosciuto anche il sapore amaro della sconfitta nella semifinale al Masters 1.000 di Indian Wells contro Alcaraz, Jannik ha stracciato tutti anche a Miami e, dopo due finali perse nel corso degli ultimi tre anni, ha conquistato l’ennesimo torneo di questo grandioso 2024.

Vittoria che, grazie alla contemporanea eliminazione di Alcaraz ai quarti di finale dello stesso torneo, vale a Sinner il secondo posto della classifica ATP ed il consolidamento della posizione più alta mai raggiunta da un italiano nella storia del tennis mondiale. Sinner è, quindi, attualmente, almeno secondo le classifiche, il secondo tennista più forte al Mondo.

Si può tranquillamente dire, però, che questo secondo posto al momento vale soltanto appunto per la classifica ATP. Sinner, infatti, non ha avversari al momento e torneo dopo torneo dimostra la sua forza e la sua superiorità nei confronti di tutti gli altri. Anche nei confronti di Novak Djokovic che resta numero uno al Mondo, ma ha ormai da qualche tempo intrapreso la parabola discendente di una carriera straordinaria.

Il record di Sinner e gli sfottò di Panatta a Pietrangeli

Va evidenziato, quindi, come nessun tennista italiano sia mai salito così in alto prima nelle classifiche ATP, neanche Nicola Pietrangeli, che era arrivato al terzo posto tantissimi anni fa, ma quando a stilare la classifica del tennis mondiale erano dei giornalisti.

Il due volte vincitore del Roland Garros adesso viene punzecchiato da Adriano Panatta proprio sulla veridicità del ranking che lo aveva portato al terzo posto al Mondo e prima che la classifica venisse stilata con una valutazione oggettiva di punteggio, come avviene adesso e dall’inizio degli anni ’70. Panatta scherza: “Godiamocelo Sinner n°2, che scavalca Nicola: Pietrangeli è stato n°3 quando la classifica se la faceva lui!”, dice l’ex tennista romano al Corriere della Sera.

Pietrangeli mette fine alle polemiche e si complimenta con Sinner

Pietrangeli, tuttavia, scherza sul fatto che Sinner lo abbia superato, sottolineando che lui era terzo quando la classifica la facevano i giornalisti, non un sistema oggettivo. Nonostante ciò, il 90enne ex tennista elogia Jannik, rimandando al mittente le accuse di invidia, ma anche riconoscendo i successi dell’altoatesino e ammettendo come l’attuale asso azzurro sia già un numero 1 per lui, anche se la classifica ufficiale lo posiziona al secondo posto.

Un incredibile record di vittorie di Sinner nel 2024 che arrivano grazie alle sue abilità tecniche straordinarie, descritte come “alieno” da Adriano Panatta. L’ex tennista romano elogia anche la solidità e la precisione di Jannik nel gioco, definendolo un fenomeno che impedisce agli avversari di esprimere il loro gioco.