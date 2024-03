“Posso farlo per ore e ore” | Sinner, la rivelazione scottante manda in corto circuito le fan: l’intervista è virale

Il numero tre al Mondo, il tennista più in forma del momento, continua a far parlare di sé e lo fa anche grazie in virtù delle sue interviste.

Da qualche mese ormai tutti gli sportivi italiani hanno una certezza, forse la più importante in questo momento, e si chiama Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è diventata una vera e propria stella del tennis ed in generale dello sport azzurro, entrando a far parte, già alla sua giovane età, di quella piccola schiera di sportivi italiani che fanno appassionare tutte le generazioni ad uno disciplina che non sia il calcio.

Così come è successo con Federico Pellegrini per il nuoto, Alberto Tomba per lo sci, Valentino Rossi per il motociclismo, Marcel Jakobs e Gianmarco Tamberi per l’atletica leggera, ecco arrivato finalmente un tennista italiano che riesce a riportare in alto la bandiera della nostra Nazione grazie alle sue gesta ed alle sue vittorie.

Dopo aver riportato, insieme ai suoi compagni, la Coppa Davis in Italia a distanza di quasi cinquanta anni dall’ultima volta, Sinner ha vinto per la prima volta in assoluto per un italiano (e per la quarta in assoluto per quanto riguarda un torneo del Grande Slam) l’Australian Open a gennaio. Poi, c’è stato ancora la vittoria nell’ATP di Rotterdam e la sconfitta in semifinale agli Indian Wells.

Una sconfitta negli Stati Uniti, in semifinale per mano di Carlos Alcaraz, che è arrivata dopo un nuovo record di vittorie consecutive stabilito da un italiano. In tutto questo è arrivata anche la terza posizione nel ranking ATP che è quella più alta mai raggiunta da un italiano in epoca Open.

Sinner, le polemiche che non lo toccano

Tutti questi straordinari risultati hanno posto inevitabilmente i riflettori sul tennista altoatesino che però non ama averli puntati addosso. E, così, suo malgrado, si è trovato travolto dalle polemiche mediatiche dovute al suo rifiuto ad Amadeus circa l’ospitata a Sanremo di quest’anno e soprattutto per la sua residenza a Montecarlo che gli impedisce di pagare le tasse italiane.

Lui, però, non ha mai fatto troppo attenzione a queste polemiche sui social e sul web e ha continuato soltanto a lavorare e a non mollare nulla per continuare a vincere e diventare ancora più forte. Non è un caso che nelle ultime ore è arrivata l’ennesima qualificazione ad una semifinale di un importante torneo Open.

Sinner, le parole dopo l’ennesima vittoria

Al Masters 1000 di Miami, infatti, Jannik è ancora protagonista. Dopo aver battuto Machac e aver raggiunto la semifinale, ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha ammesso: “Machac è un ottimo giocatore, si muove molto bene ed è forte fisicamente. Sono riuscito a rispondere abbastanza bene, sono entrato in tutti i suoi game di servizio. Anche da fondo mi sentivo bilanciato e in controllo. Lui gioca sul ritmo, dovevo spezzarlo ogni tanto. Posso essere contento”.

Jannik ha parlato successivamente anche della sua eccellente forma fisica del momento: “Sono più allenato rispetto a un anno fa, sono in una buona forma fisica. Mi sento bene per competere ore e ore in campo. A prescindere dall’avversario sarà una partita difficile, ma sono contento di essere in semifinale”.