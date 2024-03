Quello che ho fatto io, Sinner se lo sogna | L’amico/nemico di Jannik rialza la cresta, anche pubblicamente

Un collega di Jannik Sinner torna finalmente protagonista, ha acquisito di nuovo fiducia e adesso prova a fare meglio dell’altoatesino

Dopo la prima sconfitta stagionale sono stati giorni difficili per Jannik Sinner. Eliminato nella semifinale degli Indian Wells, l’azzurro ha visto trionfare il collega Carlos Alcaraz, che ha consolidato così il secondo posto nel ranking ATP. Non c’è stato però troppo tempo per rilassarsi dato che per Jannik è arrivato il momento di rifarsi, stavolta a Miami, dove ha raggiunto facilmente gli ottavi di finale.

Sinner ha fatto visita alla Nazionale italiana di calcio che era impegnata proprio a Miami per l’amichevole contro il Venezuela, a cui ha assistito dalla tribuna. Preziosi consigli concessi ai giocatori che dovranno partecipare agli Europei da campioni in carica.

Dopo i trionfi agli Australian Open e a Rotterdam, il tennista altoatesino ha battuto il record di vittorie consecutive per un italiano che reggeva dai tempi di Adriano Panatta, un ulteriore dimostrazione che siamo di fronte a un talento che nel nostro Paese non si vedeva da molto.

Acclamato anche dai colleghi come il potenziale futuro numero uno del Mondo, con un Nole Djokovic che ha iniziato la stagione con qualche difficoltà e con la possibilità concreta di spodestarlo dal trono che occupa da diversi anni.

Miami si tinge di azzurro, tre italiani agli ottavi di finale

A Miami per la prima volta nella storia tre italiani accedono agli ottavi di un Master 1000 in cemento. Oltre a Jannik Sinner ad andare avanti nel torneo anche Matteo Arnaldi e a sorpresa Lorenzo Musetti, che sembra essere finalmente tornato ai suoi standard.

Battuto Ben Shelton in due set combattuti, con il punteggio di 6-4 e 7-6. Un match aggressivo giocato con convinzione dal carrarino numero 23 del ranking, che ha sconfitto il padrone di casa e si è regalato una sfida di prestigio, quella contro Carlos Alcaraz, per quello che si prospetta l’ottavo più interessante del cartellone.

Lorenzo Musetti e la difficile partita che l’attende

Una sola vittoria nelle ultime sei partite era in biglietto da visita di Lorenzo Musetti alla vigilia del Masters 1000 di Miami 2024, torneo al quale non era neppure certo di partecipare.

Dopo Indian Wells, era infatti volato in Italia giusto in tempo per assistere alla nascita di suo figlio e festeggiare la prima festa del papà insieme al piccolo Ludovico. Adesso proverà a vendicare l’amico e connazionale Sinner, battendo colui che ha regalato il primo dispiacere stagionale a Jannik.