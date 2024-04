Uno è rotto, l’altro è vecchio | Friedkin, scaricati in un colpo solo Abraham e Lukaku: il nuovo bomber arriva da lontano

Roma, preso un nuovo bomber. I Friedkin scaricano Lukaku e Abraham. Il primo tornerà al Chelsea, il secondo non garantisce affidabilità.

Archiviato lo scialbo pareggio esterno per 0-0 rimediato sul campo del Lecce la settimana scorsa, la Roma di Daniele De Rossi si prepara al sentitissimo derby contro la Lazio di Igor Tudor, in programma oggi alle 18.00 (sabato 6 aprile) allo Stadio Olimpico.

Una sfida, quella tra giallorossi e biancocelesti, che si ripresenta per la terza volta in stagione dopo i due precedenti del 10 gennaio (quarti di finale di Coppa Italia) e 12 novembre scorsi (12esima giornata di campionato) conclusisi rispettivamente con una vittoria degli aquilotti e un pareggio a reti bianche.

Due precedenti, accolti ovviamente non positivamente dalle parti di Trigoria, dove tifosi e addetti ai lavori sperano di poter tornare a festeggiare una vittoria nel derby che manca dal 3-0 del 20 marzo 2022, firmato da una doppietta di Abraham e una rete di Pellegrini.

Un’affermazione, quella, risalente all’annata 2021-2022, in seguito alla quale la Lupa ha ottenuto solo un pareggio e ben tre sconfitte nei successivi quattro match disputati contro gli uomini del patron Lotito. Oggi è l’occasione buona per invertire il trend ma, come sempre, spetta al campo l’ultima parola.

Roma, Lukaku non verrà (quasi) sicuramente acquistato dal Chelsea

Legatosi alla Roma lo scorso 30 agosto con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione, Romelu Lukaku tornerà al Chelsea al termine del campionato. Un ritorno, quello del belga in Inghilterra, che si concretizzerà a prescindere il prossimo giugno visto l’accordo stipultato tra giallorossi e londinesi la scorsa estate.

Un accordo, in cui non è stato inserito alcun obbligo o diritto di riscatto, al quale la Lupa, salvo clamorosi ripensamenti, non dovrebbe dare seguito con l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Inter e Manchester United il quale, sebbene centrale nei piani di Daniele De Rossi, non dovrebbe tornare all’ombra del Colosseo a causa dell’ingaggio troppo elevato e dell’età ormai non più giovanissima.

Scaricato Lukaku, i Friedkin puntano Pavlidis: il greco si alternerà con Abraham

Messa già in conto la partenza a fine stagione di Romelu Lukaku, la Roma della famiglia Friedkin ha iniziato a sondare il terreno per quello che potrebbe essere un valido rinforzo per il reparto avanzato di Daniele De Rossi, o del suo successore, in vista della prossima annata.

Un rinforzo, rispondente al nome di Vangelis Pavlidis, che, capocannoniere in Eredivisie con la maglia dell’Az Alkmaar (24 gol in 28 partite di campionato), secondo asromalive.it sarebbe recentemente finito nel mirino della società capitolina la quale, vista anche la condizione fisica non eccellente di Abraham, potrebbe presto volare in Olanda per trattare col club biancorosso, il quale chiede all’incirca 15 milioni di euro per lasciarlo partire.