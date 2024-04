Mi pagate per prenderlo? Allora va bene | Lotito, primo caso nella storia: tesserato con il contributo dell’altra società

Rinforzo low cost per l’attacco della Lazio, nonostante i dubbi sulla sua condizione il patron è stato convinto, la cifra dell’operazione è irrisoria

Il derby perso nel weekend contro la Roma ha messo in evidenza tutte le lacune del reparto offensivo della Lazio. Un Ciro Immobile spento è stato sostituito dal primo minuto del secondo tempo da Castellanos che, a sua volta, non è riuscito a incidere, manifestando le difficoltà dell’attacco biancoceleste di pungere, trovandosi di fronte a una difesa rocciosa come quella dei rivali concittadini, con l’assenza di Mattia Zaccagni che ha ulteriormente influenzato a riguardo.

Igor Tudor ha messo in evidenza che c’è molto da lavorare negli ultimi metri e che i risultati arriveranno con il tempo, con un lavoro diverso in allenamento e con l’organico che dovrà abituarsi a nuovi schemi tattici.

Rush finale di campionato che potrebbe non sorbire gli effetti sperati e con la speranza di confermare un piazzamento europeo, o tramite la vittoria della Coppa Italia o con il pass per la Conference League, che significherebbe un ridimensionamento ma anche la sensazione di dover aprire un nuovo ciclo.

Claudio Lotito è consapevole di dover apportare diverse modifiche tramite il mercato estivo, con alcuni giocatori chiave già con la valigia in mano, da Felipe Anderson allo stesso Immobile, da Luis Alberto a Zaccagni.

Ecco chi è la nuova scommessa per l’attacco della Lazio

Attacco che quindi avrà nuovi interpreti, alcuni scovati in giro per l’Europa, con Ioannidis del Panathinaikos come possibile scommessa, e altri che saranno valutati in base a ciò che il mercato offrirà. Il direttore sportivo Fabiani starebbe valutando un profilo che conosce bene la Serie A.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, sarebbe Boulaye Dia un possibile rinforzo per la Lazio. Il centravanti franco-senegalese è stato messo fuori rosa dalla Salernitana per alcune divergenze interne ed è in cerca di rilancio, forte degli ottimi numeri avuti la scorsa stagione.

I numeri di Dia e il costo del cartellino del bomber

La clausola di 20 milioni che era nel suo contratto è scaduta e adesso il suo cartellino vale non più di 10 milioni, un investimento che varrebbe il rischio dato il costo non esoso per le casse del club romano.

Quest’anno ha siglato solo quattro reti e l’ultima partita giocata è stata il 24 febbraio, anche a causa di un problema fisico che lo ha costretto a saltare la Coppa D’Africa disputatasi in Costa D’Avorio a gennaio ma le 16 reti che hanno guidato alla salvezza i campani nel campionato precedenti non sono da dimenticare e possono spingere la Lazio a puntare su di lui.