Si ispira a Maradona ma ha sangue francese | Un campione del mondo per Calzona: sotto contratto il nuovo nr.10

Nuovo rinforzo in vista per il Napoli, un trequartista dai piedi d’oro pronto per trasferirsi in Campania e seguire le orme di Maradona, ecco di chi si tratta

Vittoria molto pesante per il Napoli sul difficile campo del Monza in uno scontro diretto con vista Europa. Con i tre punti conquistati in Brianza, i partenopei scavalcano la Lazio al settimo posto in classifica e ad oggi parteciperebbero alla prossima Conference League, anche se l’Atalanta dista solo due lunghezze, a causa del concomitante k.o. dei bergamaschi a Cagliari. Continua così la cura Calzona, con una media punti superiore rispetto alla gestione targata Garcia e Mazzarri.

Se la zona Champions League, occupata dal Bologna e dalla Roma, è sempre troppo distante a sette giornate dal termine della Serie A, per il Napoli resta l’obiettivo minimo di confermare il proprio posizionamento europeo per consentire di avere maggiore appeal per il prossimo mercato.

Con la cessione quasi certa di Victor Osimhen, ancora a segno nello scorso weekend, e la cifra importante che finirà nelle casse della società, la dirigenza dovrà costruire il Napoli del futuro, provando a rinnovare un organico che ha bisogno di cambiamenti.

Se già nel mercato di riparazione di gennaio si sono visti dei nuovi innesti, da Traorè a Ngonge, saranno i mesi estivi quelli più caldi per consentire ai tifosi di tornare a credere di poter competere di nuovo per lo Scudetto.

Thauvin il nome nuovo per l’attacco del Napoli, il giocatore ha numeri importanti

Tra i papabili rinforzi del Napoli c’è il fantasista francese Florian Thauvin, in forza all’Udinese e tra le note più liete della complicata stagione dei friulani. Il giocatore ha ritrovato il feeling con la rete e il ritmo partita con la sua nuova squadra, contribuendo con i suoi dribbling alla fase offensiva.

Il trequartista è stato intervistato da Eurosport e ha parlato del suo ultimo periodo: “Mi sento bene, era tanto tempo che non stavo così. Più passano i miei mesi qui all’Udinese, più le mie prestazioni migliorano. Sento che sto progredendo, ho raggiunto nuovamente il livello che avevo prima di lasciare l’Europa. Sono felicissimo di essere tornato a questo livello“.

Il futuro di Thauvin nelle sue dichiarazioni recenti

Nel suo futuro, oltre al desiderio di tornare in Ligue 1 per raggiungere quota 100 nella massima serie del calcio francese, l’idea è quella di restare ancora un po’ in Italia.

Queste le sue parole: “La Serie A è un grande campionato, ci sono almeno 7-8 squadre che propongono un calcio molto competitivo. Ho notato che è difficile essere decisivo qua, per questo quando succede sei ancora più soddisfatto“.