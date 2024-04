Trovato il nuovo Osimhen in un campetto disperso del Messico | De Laurentiis lo prende esotico: pronto a ereditare la 9

De Laurentiis ha finalmente trovato il sostituto di Osimhen. Arriva dal Messico e prenderà la maglia numero nove il prossimo anno.

Incassati tre punti importantissimi grazie al successo per 2-4 sul Monza di Raffaele Palladino, il Napoli di Francesco Calzona mette già nel mirino il match interno di domenica 13 aprile, valevole per la 32esima giornata di campionato, contro il triste Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una gara, quella contro i ciociari in programma al Diego Armando Maradona alle 12.30, che i partenopei saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per dare seguito a quanto di buono fatto contro la formazione brianzola, ma anche per continuare ad alimentare le proprie possibilità di raggiungere quantomeno la qualificazione in Europa League.

Visti gli attuali dieci punti di ritardo sul quarto posto del Bologna che vorrebbe dire Champions League, agli azzurri non resta infatti che tentare di conquistare il pass per la seconda competizione più importante, ora come ora distante sette punti.

Sette punti, ad oggi rappresentanti la distanza che separa la settima posizione dei campani dalla quinta della Roma, che Osimhen e compagni proveranno a colmare nelle otto partite che restano da qui alla fine del campionato. Un campionato che, iniziato con l’intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, non ha mai visto in corsa per il titolo il gruppo del patron De Laurentiis.

Osimhen, che involuzione rispetto allo scorso anno

Stella del Napoli che quasi un anno fa conquistava meritatamente il terzo scudetto della sua storia, Victor Osimhen sembra ora solo un lontano parente del fantastico attaccante che concluse la stagione 2022-2023 in cima alla classifica marcatori della Serie A con 26 gol segnati in 32 partite di campionato disputate.

Un attaccante sempre valido e importante, il nigeriano, il quale, probabilmente a causa delle note difficoltà incontrate dalla squadra da inizio stagione e dell’impegno in Coppa d’Africa tra gennaio e febbraio, ha purtroppo fatto registrare un’evidente involuzione rispetto allo scorso anno. Un’involuzione che, tradotta in reti segnate, ha portato l’ex Lille a occupare, ora come ora, il quarto posto nella classifica marcatori della Serie A con 12 marcature (a pari merito con Zapata, Dybala e Gudmundsson), a meno undici dal capocannoniere Lautaro Martinez, in vetta con 23 gol segnati in 27 partite di campionato giocate.

Napoli, occhi su Gimenez del Feyenoord: l’attaccante messicano costa 60 milioni di euro

Ormai preventivato da mesi l’addio a fine stagione di Victor Osimhen, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato l’attaccante che, con molta probabilità, sostituirà il nigeriano la prossima stagione con la maglia numero nove azzurra.

Un attaccante, rispondente al nome di Santiago Gimenez, il quale, attualmente legato al Feyenoord, potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio nei prossimi mesi. Stando infatti a quanto venuto a galla recentemente, la società partenopea avrebbe già avviato i contatti col club olandese il quale, salvo futuri rilanci, chiede almeno 60 milioni di euro per privarsi del suo centravanti che, ovviamente, verrebbe pagato dal Napoli mediante il reinvestimento di una parte dei 130 milioni di euro destinati a finire nelle casse di De Laurentiis grazie alla cessione di Osimhen a una tra Paris Saint Germain e Chelsea.