Ti va di ricominciare insieme? | Inzaghi richiama il bomber della discordia: pace fatta e volo di ritorno prenotato

Dopo una stagione lontano da Milano, l’ex attaccante nerazzurro potrebbe tornare ad Appiano Gentile nonostante le polemiche.

I tifosi interisti si erano già sentiti traditi nell’estate 2021 quando Romelu Lukaku, dietro un’offerta mostruosa del Chelsea al club milanese, accettò di buon grado di tornare a Londra e disse chiaramente che aveva soddisfatto un suo enorme desiderio. L’estate successiva, però, dopo una stagione complicata, Marotta riuscì a riportarlo a Milano in prestito secco, anche se oneroso.

I tifosi nerazzurri, che all’inizio presero un po’ con scetticismo il suo ritorno e non lo accolsero benissimo, dopo un po’ riuscirono a perdonarlo nonostante anche una prima parte di stagione complicata, tra infortuni e alcune brutte prestazioni.

A luglio, però, ecco il grande tradimento. Dopo settimane in cui si parlava di un suo acquisto quasi sicuro da parte di un’Inter che doveva solo convincere il Chelsea con l’offerta giusta e quando questa quadra fu trovata, il belga si negò al telefono con i dirigenti e i suoi ex compagni e la società interista si spazientì, mollando la pista Lukaku.

Dietro c’era la Juventus che però poi non concretizzò il suo interesse e abbandonò Romelu al suo destino. Il belga, dopo aver rifiutato tutte le offerte arrivate dall’Arabia Saudita, spinse per andare a Roma e i tifosi giallorossi, grazie all’accordo trovato tra la società capitolina e il Chelsea, lo accolsero come un re in aeroporto.

Mercato, la situazione di Lukaku e Correa

La sua stagione in giallorosso è stata discreta fino ad ora, ma non eccezionale. Difficile pensare ad un suo riscatto a fine stagione anche perché i 40 milioni circa che chiede il Chelsea sono obiettivamente troppi per un calciatore di oltre 30 anni. Vedremo quale sarà il futuro di Lukaku anche se si può escludere con certezza un suo ritorno all’Inter.

Nerazzurri che, invece, in estate, potrebbero ritrovarsi con il problema di dover piazzare Joaquin Correa. L’attaccante del Marsiglia, acquistato dalla Lazio nell’estate 2021 per quasi 30 milioni di euro, non ha fatto benissimo a Milano e lo scorso agosto è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla squadra francese.

Inter, Correa tornerà a Milano a fine stagione

Diritto che diventava obbligo se il Marsiglia sarebbe riuscito a qualificarsi in Champions League. Al momento questa eventualità è quasi da escludere. Il club francese, infatti, dopo aver esonerato Gattuso, a sua volta subentrato a stagione in corso, era riuscito pian piano a riprendersi, ma ora è in crisi anche con il nuovo allenatore Gasset.

La sconfitta casalinga contro il Lille di venerdì sera, oltre a condannare il Marsiglia al settimo posto in classifica, lo tiene distante dal terzo posto che vale la qualificazione in Champions League, occupato ora proprio dal Lille, di ben dieci punti. Una distanza abissale a questo punto del campionato che fa diventare quasi impossibile anche il riscatto di Correa che a questo punto, con ogni probabilità, tornerà a Milano a fine stagione.