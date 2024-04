Milan, il comunicato UFFICIALE è drammatico: rottura del crociato anteriore | Tornerà nel 2025/26

Pessime notizie in casa Milan con l’arrivo del comunicato che ufficializza il terribile infortunio delle scorse ore.

Il 2024 del Milan continua ad essere molto positivo. La netta vittoria contro il Lecce per 3-0 consolida ancora di più il secondo posto in classifica e mette praticamente in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Negli ultimi tempi, inoltre, i rossoneri si sono anche messi a giocare un gran bel calcio.

Ora, i successi consecutivi sono diventati sette, tra tutte le competizioni, cinque in campionato. Non era mai successo in questa stagione di riuscire a mettere in fila tante vittorie consecutive in Serie A, mentre era addirittura dal 2006 che i rossoneri non ne vincevano sette di fila in generale.

Oltre alla facilità di andare a segno, cosa che in questa stagione a dir la verità non è mai mancata, ora il Milan riesce anche a subire meno reti e sono soltanto due quelle subite in questo filotto realizzato in campionato. Quella dei gol subiti e di una fase difensiva non irreprensibile è stata la vera grande piaga della squadra di Pioli in questa stagione.

Il tecnico rossonero spera di aver risolto questa grande lacuna proprio nel momento più importante della stagione, con l’importantissimo doppio derby contro la Roma, valido per i quarti di finale di Europa League alle porte. Con la qualificazione in Champions League messa in cassaforte, infatti, è il cammino europeo a diventare di primaria importanza.

Milan, l’infermeria è quasi vuota

Non è un caso, poi, che i risultati ed il gioco del Milan siano migliorati proprio nel momento in cui l’infermeria si è un po’ svuotata. Tra novembre e gennaio, infatti, i rossoneri hanno avuto fuori per infortunio circa otto-nove giocatori di media in ogni partita, con il grande deficit di aver perso praticamente tutti i difensori centrali.

Con il prossimo rientro di Pobega e Thiaw, infatti, resterà il solo Pierre Kalulu a popolare l’infermeria rossonera che tanto ha fatto penare tutti i tifosi rossoneri nella parte centrale della stagione, ma anche negli anni passati. Non arrivano buone notizie, in tal senso, invece, per la squadra femminile del Milan.

Milan femminile, tremendo infortunio per la Grimshaw

Le ragazze rossonere, infatti, dovranno fare a meno per il resto della stagione e anche per l’inizio della prossima della centrocampista scozzese, Christy Grimshaw che si è rotta il crociato anteriore del ginocchio durante l’ultima partita della squadra.

Ad annunciarlo è la stessa giocatrice con un post su Instagram: “Sono stati giorni difficili, durante la mia 99esima partita con il Milan nello scorso fine settimana mi sono rotta il crociato anteriore e praticamente tutto il resto del ginocchio. Sono devastata di non poter aiutare il mio club e il mio paese nei prossimi importanti mesi”.