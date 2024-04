Batistuta Jr. alla Roma, la storia si ripete | Cartellino da 25 milioni, prende il posto di Lukaku: a Trigoria già a maggio

Un giovane attaccante argentino interessa molto ai giallorossi che difficilmente riusciranno a riscattare Romelu Lukaku.

Uno dei più grandi attaccanti che si siano mai visti nel nostro campionato di Serie A, per molti addirittura il più forte che abbia giocato in Italia tra gli anni ’90 e i primi 2000. Forte tecnicamente, bravissimo di testa, implacabile in area di rigore, con un tiro micidiale.

Gabriel Omar Batistuta era davvero un attaccante completo che sapeva fare tutto e segnare in tutti i modi. E di gol, in Serie A, ma anche con la Nazionale argentina, ne ha fatti davvero tantissimi. Bravo anche con le palle da fermo, punizioni e rigori erano quasi la stessa cosa per lui.

A Firenze ha fatto cose magnifiche, ma non ha avuto la fortuna di vincere quasi nulla, Coppa Italia a parte Nel 1998/1999 stava per riuscire a portare i viola al sogno Scudetto, ma un suo grave infortunio ad inizio del girone di ritorno, con la squadra in testa alla classifica, frantumò ogni speranza e spianò la strada a Milan, che poi trionfò, e Lazio.

Dopo una stagioni, nell’estate 2000 per esattezza, la grave crisi economica in cui versava la Fiorentina lo spinse a Roma, con Franco Sensi che mise la ciliegina sulla torta ad una squadra fortissima a cui mancava soltanto il grande bomber. Batistuta contribuì con diciotto assist allo Scudetto giallorosso prima di intraprendere la parabola discendente della sua carriera.

Lukaku out, la Roma cerca un bomber

Dopo di lui la Roma ha avuto altri grandi attaccanti anche se non è mai riuscita a ripetere quell’impresa. In questa stagione, poi, è riuscita a formare un tandem d’attacco da sogno, almeno sulla carta, con tutta la classe di Dybala e la potenza ed il fiuto del gol di Romelu Lukaku.

Il belga, però, difficilmente verrà riscattato anche perché la Roma considera esagerata la cifra di circa 40 milioni di euro che chiede il Chelsea per il suo acquisto. In estate, quindi, i capitolini dovranno tornare sul mercato per acquistare una punta e sarebbero molto interessati ad Agustin Ruberto, giovane promessa del calcio argentino di appena diciotto anni.

Ruberto, ecco chi è il baby bomber che piace alla Roma

Il baby attaccante milita attualmente nel River Plate e sta facendo molto parlare di sé grazie ai suoi gol in Superliga e perché è diventato capocannoniere nel recente mondiale Under 17 con l’Argentina. Ruberto è alto 185 centimetri, ma ha anche dimostrato di essere aggraziato e abile nel dribbling nonostante la sua stazza fisica. Cresciuto calcisticamente nel River Plate, ha attirato l’attenzione sia nella squadra giovanile del River che in quella della Nazionale.

24 gol in 31 partite con l’Argentina Under 17, ha fatto il suo debutto con la prima squadra del River Plate, segnando due gol in sette presenze fino ad ora, nonostante non sia mai partito da titolare. Queste prestazioni hanno attirato l’interesse di numerosi club europei, soprattutto quello del Manchester City oltre a quello della Roma. Il River Plate sta cercando di preservarlo da queste attenzioni, valutando il rinnovo del suo contratto e l’aumento della sua clausola rescissoria, attualmente fissata a 25 milioni di euro.