Finalmente giocherai in Champions | Pioli, preso un altro esubero del Chelsea: in rossonero con Pulisic e Loftus-Cheek

Il Milan preleva dal Chelsea un altro elemento non rientrante dei piani di Pochettino. A Milano ritrova Pulisic e Loftus-Cheek.

Ormai stabilmente secondo in classifica con con 65 punti, a più sei sul terzo posto della Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a un mese di aprile a dir poco turbolento che da domani, sabato 6 apirle, a domenica 28, lo vedrà affrontare in fila Lecce, Roma (andata dei quarti di finale di Europa League), Sassuolo, Roma di nuovo (ritorno dei quarti di finale di Europa League), Inter e Juventus.

Un tour de force non indifferente, quello al quale i rossoneri stanno per far fronte, che i tifosi sperano possa concludersi con la conferma in seconda posizione in campionato e l’accesso alle semifinali di Europa League in cui affrontare una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Una competizione, quella una volta nota col nome di Coppa Uefa, nella quale il Diavolo proverà ad affermarsi per la prima volta nella sua storia anche grazie alle prestazioni, e magari alle reti, di Loftus-Cheek e Pulisic i quali, arrivati all’ombra della Madonnina la scorsa estate, hanno avuto un impatto a dir poco devastante con l’ambiente milanista.

Un ambiente, quello rossonero, che, accoltili a braccia aperte poco meno di un anno fa, li ha già consacrati a intoccabili della rosa di Stefano Pioli il quale, vista la loro grande esperienza, ha già fatto capire alla società di non volersi assolutamente privare di nessuno dei due.

Chelsea, che flop: spesi milioni per arrivare decimi in Premier

Rimasto fuori dalle coppe europee a causa del 12esimo posto conquistato al termine della scorsa edizione della Premier League, il Chelsea di Todd Boehly rischia di restara nuovamente fuori dall’Europa vista l’attuale decima posizione occupata nel massimo campionato inglese.

Una decima posizione, a meno 16 dal quarto posto dell’Aston Villa che vorrebbe dire Champions League, che i Blues non avevano chiaramente messo in preventivo all’inizio dell’anno quando, alla luce della pessima stagione 2022-2023, era stato stabilito di arrivare quantomeno tra le prime quattro del torneo. Un obiettivo, questo, considerato inizialmente raggiungibile visti anche i tanti milioni spesi sul mercato dalla proprietà, che però è stato abbandonato nel giro di poco tempo in favore di quelli, attualmente ancora conquistabili, riguardanti la qualificazione in Europa o Conference League.

Milan, idea Badiashile dal Chelsea per la prossima stagione

Intenzionato a confermarsi in seconda posizione in classifica alle spalle dell’Inter di Steven Zhang, il Milan di Gerry Cardinale guarda anche alla prossima stagione e pensa a come rinforzare il reparto arretrato della rosa di Stefano Pioli.

Un reparto, quello difensivo rossonero, che, pronto a salutare Simon Kjaer, il cui contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato, potrebbe essere rinforzato mediante l’acquisto di Benoit Badiashile dal Chelsea il quale, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe accettare il trasferimento a Milano grazie alla possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno.