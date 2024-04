Il 26 maggio festeggiamo, il 27 svuoto l’armadietto | Marotta, comunicato l’addio dopo lo Scudetto: finita la love story

Sarà ancora una volta un’estate difficile in casa nerazzurra a causa della necessità di chiudere in equilibrio la sessione di mercato.

La stagione dell’Inter, nonostante la doppia eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League ed un cammino che in quelle competizioni poteva essere migliore, sarà sicuramente ricordata per sempre perché riscriverà la storia recente dei nerazzurri e del nostro campionato.

C’è ancora la possibilità di fare il record di punti e superare quelli fatti dalla Juventus nella stagione 2012/2013 ma, comunque andranno le cose, saranno davvero tantissimi quelli con cui l’Inter chiuderà la stagione. Ovviamente, poi, questa stagione resterà negli annali anche e soprattutto perché porterà al ventesimo scudetto e alla tanto agognata seconda stella.

Un risultato straordinario che l’Inter raggiungerà dopo un campionato straordinario e in cui non ha praticamente mai avuto avversarie. I ritmi tenuti dalla squadra di Simone Inzaghi sono stati davvero incredibili e nessuno è riuscito a stare dietro alla prossima squadra campione d’Italia.

Molto del merito di quest’ulteriore impresa interista è dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta che, insieme al ds Piero Ausilio, continua a fare i miracoli sul mercato nonostante le difficoltà economico-finanziarie del club. Parametri zero, cessioni a peso d’oro e prestiti, oltre a calciatori acquistati a prezzi non altissimi, continuano ad essere le prerogative dei dirigenti nerazzurri.

Il punto sul mercato dell’Inter

Anche in vista della prossima stagione e, quindi della prossima sessione estiva di mercato, Marotta e Ausilio dovranno fare i salti mortali e rinforzare la squadra praticamente a costo zero e raggiungendo il perfetto equilibrio tra entrate e uscite.

In tal senso l’Inter si è già mossa, chiudendo già da tempo due importanti colpi di calciomercato. Arriveranno sicuramente in estate, infatti, due importanti rinforzi. Si tratta di Mehdi Taremi del Porto e Piotr Zielinski del Napoli, entrambi in scadenza di contratto con le proprie rispettive squadre attuali e già prenotati dalla società meneghina.

Mercato Inter, Dumfries il primo candidato alla cessione

Al netto di altri possibili arrivi a parametro zero, poi, ci sarà da investire qualcosa per rinforzare ulteriormente la squadra. Per farlo, però, come detto, l’Inter avrà la necessita prima di vendere qualche calciatore. L’idea della società nerazzurra e di non toccare però quelli che sono considerati i big e che non si muoveranno da Milano.

Potranno essere ceduti, quindi, soltanto calciatori non indispensabili e non titolarissimi. Il primo candidato alla cessione, allo stato attuale delle cose, è Denzel Dumfries, esterno destro che nell’ultimo periodo ha anche perso un po’ di terreno nelle gerarchie di Simone Inzaghi. L’olandese, inoltre, ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e le trattative per il rinnovo continuano ad andare a rilento e ad essere molto complicate.