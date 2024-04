Szczesny non mi va più bene: o lo vendete o lo tribuno | Giuntoli, richiesta diretta dell’allenatore: col polacco è finita

Per Szczesny cessione definitiva al termine della stagione, l’allenatore ha detto chiaramente a Giuntoli di volere un nuovo portiere

C’è una Juventus concentrata sul campo e una che sta già organizzando la prossima stagione. Se la squadra deve ancora centrare l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, la dirigenza sta cercando di chiudere i primi fondamentali tasselli per il futuro.

Cristiano Giuntoli avrà maggiori margini di manovra nella sessione di mercato estivo e dovrà rinforzare notevolmente l’attuale organico, non all’altezza per competere per lo Scudetto e per fare bella figura in Europa.

Tempo di valutazioni per tutti i giocatori presenti in rosa. Sfoltire e poi allungare la lista dati i numerosi impegni previsti, con l’aggiunta del Mondiale per club a giugno 2025.

Cambiamenti che avverranno anche tra i pali, con Szczesny sempre più lontano dal rinnovo del contratto e con Marco Carnesecchi come prima scelta per sostituirlo, continuando la tradizione bianconera di numeri Uno italiani.

Thiago Motta sempre più vicino alla panchina della Juventus, le ultime indiscrezioni

Insieme al polacco potrebbero partire anche Daniele Rugani e Federico Chiesa, quest’ultimo solo di fronte a un’offerta ritenuta congrua per la società. Stando a quanto riporta SportMediaset, il prossimo allenatore dovrebbe essere Thiago Motta.

L’attuale tecnico del Bologna avrebbe già avuto un confronto con Giuntoli, in occasione del quale sarebbe arrivato il via libera del mister italo-brasiliano per gli acquisti di Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori, due tra i migliori giocatori di questa Serie A, che andrebbero ad alzare il tasso tecnico generale dei biancoeri.

Il Bologna è sempre più vicina alla Champions, Thiago Motta artefice di quest’impresa

L’accordo tra Thiago Motta e la Juventus sarà in ogni caso comunicato solo al termine del campionato. L’allenatore è in lotta per un traguardo storico con il suo attuale club, il Bologna, sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League e a due punti proprio da sorpassare al terzo posto i bianconeri.

Un’impresa che testimonia la preparazione del mister che ha saputo valorizzare al massimo il parco giocatori della squadra emiliana, ben costruita dal direttore sportivo Sartori, artefice di altri miracoli calcistici ai tempi del Chievo e del Carpi. L’atmosfera in città è elettrizzante, con lo Stadio Dall’Ara sempre sold out. Il sogno sta per diventare realtà, anche se poi dovrà essere trovato un nuovo allenatore in grado di mantenere intatte le ambizioni della piazza.