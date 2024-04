L’infortunio è più grave del previsto, tre settimane di stop | Ma De Rossi è in festa: ora fare la formazione sarà molto più facile

Per la Roma un’assenza che potrebbe pesare, De Rossi avrà meno grattacapi per scegliere chi schierare in campo, per lui tre settimane di stop

Tutto pronto per il derby della Capitale, di scena alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Roma e Lazio accomunate dal cambio di allenatore in questi primi mesi di 2024. Prima i giallorossi che hanno scelto Daniele De Rossi per traghettare la squadra sino al termine della stagione, con un rendimento molto al di sopra delle aspettative e che potrebbe significare la riconferma all’ex capitano, dato il quinto posto in classifica e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Dall’altra la Lazio che ha affidato la gestione della squadra ad Igor Tudor, subentrato al dimissionario Maurizio Sarri dopo un periodo complicato e un campionato tra alti e bassi e che vede i biancocelesti ancora in corsa per un piazzamento europeo, anche se la lotta è molto agguerrita.

La vittoria all’ultimo minuto contro la Juventus dell’ultimo turno di Serie A è stato il debutto migliore per l’ex difensore proprio dei bianconeri, tornato su una panchina italiana dopo l’ottima esperienza avuta al timone dell’Hellas Verona.

Ora però arriva il match più sentito, la terza stracittadina stagionale dopo il pareggio a reti inviolate del girone d’andata e la vittoria agli ottavi di Coppa Italia al termine di una gara molto nervosa e grazie al rigore decisivo segnato da Mattia Zaccagni.

L’uomo derby Zaccagni non sarà del match, bloccato da un infortunio

Proprio l’esterno offensivo della Lazio non sarà della partita a causa di una distorsione alla caviglia sinistra riportata nella partita disputata all’Allianz Stadium questo martedì e che lo costringe a uno stop di circa tre settimane.

Un’assenza pesante che si aggiunge a quelle di Ivan Provedel e di Rovella, colpito da pubalgia. Le defezioni però non spaventano Tudor, pronto ad affrontare al meglio il primo derby della sua carriera da allenatore, con la speranza che sia indimenticabile.

Che derby si prospetta, l’attenzione è massima

Vincere il derby può dare stimoli ulteriori per finire in bellezza questa stagione. Dopo mancheranno solo sette partite per decidere la classifica conclusiva di Serie A, con l’obiettivo, per entrambe le compagine, di confermarsi in Europa.

C’è molta curiosità per capire se assisteremo a un match tattico e chiuso o se prevarrà la voglia di regalare ai tifosi 90 minuti all’insegna del dinamismo e del bel calcio.